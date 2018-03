Hanno preso il via in questi giorni, al Teatro Verdi di Padova, le prove per la terza edizione di Universerìe. L’iniziativa, che si dichiara un “serial teatrale universitario” in quattro episodi per scrivere e recitare l’Università, è ideata dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale nell’ambito del progetto OFFicina di Teatro Contemporaneo, sotto la cura del regista Lorenzo Maragoni, il drammaturgo Michele Ruol e gli attori Eleonora Panizzo, Andrea Bellacicco e Andrea Tonin della compagnia Amor Vacui

La bontà della formula di Universerìe, la sua finalità di ampio coinvolgimento e motivazione a “fare teatro” all’interno della variegata popolazione universitaria, trovano ampia conferma quest’anno nel centinaio di domande di partecipazione pervenute; un successo che si inscrive in un passaparola virtuoso, grazie ai riscontri delle due edizioni precedenti cui va il merito di aver avvicinato al teatro e gratificato un nuovo pubblico giovane, desideroso di mettersi in gioco. Il che rilancia una volta di più la validità del progetto e la voglia delle comunità di spettatori di diventare elemento attivo in percorsi creativi, soprattutto quando questi offrono la possibilità di raccontarsi in prima persona.

Ma ecco i numeri: per questa terza edizione si sono proposti 98 candidati, 30 uomini e 68 donne, con un’età media di 24 anni. Le facoltà di provenienza più disparate, la varietà di composizione del target e la mancanza in quasi tutti i candidati di esperienze specifiche in campo teatrale dimostrano che il fine del progetto ha colto nel segno, intercettando un interesse diffuso a raccontarsi sulla scena come esperienza formativa in sé, al di qua di ambizioni artistiche di natura professionale. Degna di nota inoltre la presenza, accanto agli studenti, di altre categorie del mondo universitario padovano, quali impiegati tecnico-amministrativi, dipendenti dell’Istituto di Medicina Legale, medici specializzandi e ricercatori, ad arricchire la trasversalità del target.

Da questa ricca ed eterogenea popolazione universitaria sono stati individuati, attraverso attente selezioni, gli aspiranti attori e i potenziali drammaturghi pronti a dar vita, sempre sotto la guida di Amor Vacui, alla fase finale del progetto: Paola Buratto, Gaia Contu, Marco Cum, Marika Daniele, Riccardo La Grassa, Daniel Persinger, Eleonora Pischiutti, Beatrice Postani, Alessandro Torresi, Francesco Turco saranno i protagonisti del percorso attorale; Alberto Bandiera, Tommaso Bellini, Giacomo Biagetti, Denise Cappellotto, Paola Cosma, Lidia Latella, Diego Pelizza, Diego Scantamburlo, Rossella Spiga e Teresa Vila si cimenteranno invece nella scrittura dei testi, che verranno portati in scena nelle 4 tappe pubbliche di questo progetto seriale, programmate al Ridotto del Teatro Verdi il 27 marzo, 27 aprile, 15 e 22 maggio. Il 31 maggio, infine, al Teatro Verdi Universerìe darà vita alla sua grande serata finale, con l’accostamento sulla scena di tutti e quattro gli episodi della stagione completa.

Da quest’anno il progetto conoscerà un particolare risvolto social, parte integrante dell’intero percorso: le tre studentesse universitarie Amanda Bartagnolli, Rachele Calamai e Ilona Merauta, selezionate anch’esse tramite bando, racconteranno l’intera esperienza Fanpage “Universerìe”, in un partecipato monitoraggio degli incontri preparatori, i singoli episodi e il gran finale di maggio. Un “diario di bordo”, insomma, fatto di impressioni dal vivo, scatti, interazioni coi protagonisti, dietro le quinte di un’esperienza che trova la sua prima ragion d’essere nell’innesco virtuoso di una partecipazione diffusa, che dalle mura del teatro si propaghi alla vita di tutti i giorni.