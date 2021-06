In onore del centenario dantesco, l’Istituto per il Teatro e il Melodramma, diretto da Maria Ida Biggi, ha promosso la realizzazione di uno spettacolo incentrato sui Nove Saggi Danteschi di Jorge Luis Borges all’interno del Labirinto che la Fondazione Giorgio Cini ha intitolato allo scrittore argentino dieci anni fa. La performance “Per i sentieri dell’antico giardino. Dante al labirinto Borges” a cura di Paola Bigatto e Meredith Airò Farulla ha visto protagonisti gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni di Venezia e verrà pubblicata il 14 giugno alle ore 17.00 sul canale YouTube della Fondazione Cini.

“Lo spettacolo itinerante che l’Istituto ha organizzato all’interno del Labirinto Borges nell’anno del centenario dantesco – e delle ricorrenze dei 70 anni della Fondazione Giorgio Cini e dei 10 anni dall’inaugurazione del Labirinto – è perfettamente coerente con gli obiettivi perseguiti dal nostro Istituto, ovvero la promozione e la divulgazione del sapere teatrale” afferma la prof.ssa Maria Ida Biggi. “Gli scritti di Borges su Dante sono illuminanti, sollecitano, stimolano il pensiero e per questo motivo abbiamo scelto il Labirinto Borges della Fondazione Cini per celebrare Dante in occasione del suo anniversario” spiega la curatrice Paola Bigatto.

Lo spettacolo itinerante ha visto la partecipazione degli allievi del secondo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni di Venezia, Scuola dello Stabile del Veneto: Antonio Giuseppe Bia, Daniele Boccardi, Lisa Boni, Giada Capecchi, Stella Capelli, Francesco Lunardi, Cristiano Moioli, Susanna Re, Ottavia Sanfilippo, Chiara Trevisi e Sara Verteramo.

Il suggestivo Labirinto Borges della Fondazione Giorgio Cini è aperto al pubblico tutti i giorni, tranne il mercoledì, con visite accompagnate dalle evocative musiche di Antonio Fresa, eseguite e registrate con l’Orchestra del Teatro La Fenice. (Prenotazioni su visitcini.com)