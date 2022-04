Va in onda stasera DAMIANO MICHIELETTO SI RACCONTA A “SAVE THE DATE” – “Esperienze d’arte: Michieletto e Venezia”

È interamente dedicata al regista Damiano Michieletto e al suo lavoro tra lirica, prosa, arte visiva e cinema la puntata di “Save the Date” dal titolo “Esperienze d’arte: Michieletto e Venezia”, che Rai Cultura trasmette in prima TV venerdì 22 aprile alle 23.15 su Rai5.

Ripercorrendo le tappe salienti del suo percorso artistico e professionale, intimamente legato alla città di Venezia, Michieletto ricorda gli anni di studio e gli esordi nel mondo del teatro, con le prime regie al Teatro stabile del Veneto e Il Ventaglio al Teatro Goldoni. Intervengono, a portare la loro testimonianza una sua professoressa, Claudia Zaggia, e l’attore Giuseppe Nitti, che aveva interpretato un moderno Cupido. Il racconto prosegue con le grandi regie operistiche per il Teatro La Fenice, dalla trilogia di Mozart ad Aquagranda di Filippo Perrocco, dalla Vedova allegra e al Macbeth, per concludere con la recentissima opera Le baruffe di Giorgio Battistelli. Intervengono il Sovrintendente del Teatro La Fenice Fortunato Ortombina, i direttori d’orchestra Stefano Montanari ed Enrico Calesso e il compositore Giorgio Battistelli. Michieletto racconta il suo recente interesse per il cinema, sbocciato nel progetto Gianni Schicchi, e conclude il percorso narrativo parlando della collaborazione con La Biennale: la recente realizzazione a Forte Marghera di un’installazione immersiva, “Archèus”, ispirata al Flauto Magico di Mozart, e un nuovo progetto installativo per La Biennale 2022 a Palazzo Venezia. Intervengono il Presidente de La Biennale Roberto Cicutto, Paolo Fantin, scenografo e socio del team creativo “Ophicina” e Leonardo Cruciano, direttore artistico della divisione effetti speciali di Baburka Production.