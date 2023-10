Vajonts23, azione corale di teatro civile anche a Padova e Venezia

La sera di lunedì 9 ottobre 2023, nel 60esimo anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, anche nei Teatri Verdi di Padova e Goldoni di Venezia andrà in scena VajontS23, azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in 130 teatri dall’Alto Adige alla Sicilia e anche all’estero. Le due serate a cura del TSV – Teatro Nazionale inizieranno entrambe alle 21 e sono affidate al coordinamento di Marco Paolini , trent’anni fa interprete del monologo che portò la rievocazione di questa grande tragedia prima sulle tavole dei palcoscenici italiani poi in televisione . A Venezia sarà Sandra Mangini a coordinare un cast composto da Ottavia Piccolo, Carlo & Giorgio, Maria Roveran, Gianmarco Busetto, Eleonora Fuser, Luciano Roman, Giacomo Rossetto, Anna Tringali e con un secondo gruppo di allieve e allievi del II anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, mentre a Padova Giuliana Musso curerà la messa in scena con nomi del panorama veneto quali Angelica Leo, Maria Grazia Mandruzzato, Gianluigi Meggiorin, Martina Pittarello, Diego Ribon, Stefano Scandaletti, Sandra Toffolatti, con le allieve e gli allievi del II anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni e l’introduzione di Telmo Pievani. La storia del Vajont viene, in questa occasione, riscritta, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli. Il racconto si fermerà alle 22.39, l’ora in cui la montagna franò nella diga.In tutta Italia grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale e spettatori arruolati come lettori si riuniranno nei posti più diversi, dai grandi teatri a scuole, chiese, centri civici, biblioteche, piazze di quartiere, dighe e centri parrocchiali. Ciascuno porterà in scena un proprio allestimento di VajontS23 a partire dalle peculiarità del territorio, utilizzando il lavoro di Paolini e Martinelli come un canovaccio.

Sul sito www.lafabbricadelmondo.org è possibile trovare la mappa completa dei 130 gruppi che hanno aderito e dei luoghi in cui VajontS23 andrà in scena il 9 ottobre.