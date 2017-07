Vasco. Basta il nome a smuovere folle oceaniche. Se ce ne fosse stato bisogno, la riprova dell’ascendente di Vasco Rossi sui suoi fan si è manifestata in tutta la sua potenza nell’evento dei record: Vasco Modena Park 01 07 17.

Ora, a mente fredda (si fa per dire), dopo che si è detto e scritto di tutto, possiamo gustarci le più belle foto del concerto di Vasco Rossi al Modena Park grazie agli scatti di uno dei (pochi) fotografi accreditati all’evento, Alcide Boaretto.

In 220.000 si sono ritrovati a Modena festeggiare i 40 anni di carriera del rocker di Zocca. Vasco ha proposto tutti i suoi più grandi successi e alla fine del concerto ha ringraziato, anche chi lo ha seguito con passione al concerto e in tutti questi anni.

Per tutti quelli che non hanno potuto essere presenti al Modena Park – e per quelli ce sono rimasti delusi dalla trasmissione condotta da Paolo Bonolis in diretta su RaiUno -, la buona notizia è che Vasco Modena Park 01 07 17 diventerà un film.

Lo ha dichiarato il regista dei live di Vasco, Pepsy Romanoff, in un’intervista all’Associazione Italiana Registi. Il film uscirà a Natale nei cinema e sarà poi distribuito in Blu-Ray.

In attesa del film, la gallery di Alcide Boaretto vi farà rivivere i momenti più belli dell’incredibile concerto di Vasco Rossi al Modena Park.