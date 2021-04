Veneto Writing Lab, alta formazione per professionisti del cinema

Dall’incontro tra Torino Film Lab , workshop europeo di sviluppo sceneggiature, la Veneto Film Commission e la Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati, è nato il Veneto Writing Lab , un programma di alto profilo che si rivolge a sceneggiatori e registi professionisti italiani e internazionali, tra i quali verranno scelti 8 progetti, con il requisito di essere già opzionati da case di produzione che abbiano sede legale in una delle Tre Venezie.

Si tratterà di due sessioni di laboratorio, la prima dal 24 al 29 giugno 2021, in presenza, la seconda dal 4 all’8 ottobre 2021, in presenza oppure on line, a seconda dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, dove i partecipanti saranno seguiti da script tutors di alto livello.

L’obiettivo è quello di dare rilevanza e sviluppo alla creatività locale e regionale del Veneto, motivo per cui l’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo , in collaborazione col Fondo Audiovisivo Friuli Venezia-Giulia , IDM Film Fund and Commission e Trentino Film Commission.

Il laboratorio lascia un ampio raggio di scelta in termini di genere dei lungometraggi di finzione che i candidati vorranno presentare (con la sola esclusione di documentari o serie televisive) e ha stabilito la deadline del 30 aprile 2021 per le iscrizioni e la presentazione della documentazione richiesta.

Per informazioni , e per scaricare il form d’iscrizione, accedere al sito https://venetofilmcommission.com/it/news/ oppure scrivere a angelica.cantisani@torinofilmlab.it