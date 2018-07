Sarà il regista italiano Salvatore Mereu (Ballo a tre passi, Bellas mariposas) a presiedere la Giuria di studenti di cinema che – per il sesto anno – assegnerà i PREMI VENEZIA CLASSICI per i rispettivi concorsi MIGLIOR FILM RESTAURATO e per il MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA.

Tra i diversi capolavori restaurati di Venezia Classici della 75. Mostra, saranno ad esempio presentati: La notte di San Lorenzo (1982) di Paolo e Vittorio Taviani, Il posto (1961) di Ermanno Olmi, L’ascesa (1976) di Larisa Shepitko, Il luogo senza limiti (1977) di Arturo Ripstein, The Brick and the Mirror (1964) di Ebrahim Golestan, Desideri nel sole (1962) di Jacques Roziers, L’anno scorso a Marienbad (1961, Leone d’oro alla Mostra di Venezia) di Alain Resnais, A qualcuno piace caldo (1959) di Billy Wilder, La strada della vergogna (1956, Segnalazione della Giuria alla Mostra di Venezia) di Kenji Mizoguchi, Il portiere di notte (1974) di Liliana Cavani e La volpe folle (1962) di Tomu Uchida.

La 75. Mostra del Cinema di Venezia si terrà al Lido dal 29 agosto all’8 settembre 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta.

Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima mondiale, con crescente successo, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Stefano Francia di Celle, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori. La Giuria presieduta da Salvatore Mereu è composta da 26 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari.

Questo l’elenco dei titoli di Venezia Classici selezionati per la 75. Mostra:

VENEZIA CLASSICI

THEY LIVE [ESSI VIVONO]

di JOHN CARPENTER (USA, 1988, 94’, Colore)

restauro: Studiocanal

IL PORTIERE DI NOTTE (THE NIGHT PORTER)

di LILIANA CAVANI (Italia, 1974, 120’, Colore)

restauro: CSC-Cineteca Nazionale e Istituto Luce – Cinecittà

THE NAKED CITY [LA CITTÀ NUDA]

di JULES DASSIN (USA, 1948, 96’, B/N)

restauro: Brook Productions e Master Licensing

KHESHT O AYENEH (THE BRICK AND THE MIRROR)

di EBRAHIM GOLESTAN (Iran, 1964, 130’, B/N)

restauro: Ecran Noir production (Mitra Farahani) e Ebrahim Golestan in collaborazione con Cineteca di Bologna

AKASEN CHITAI (STREET OF SHAME) [LA STRADA DELLA VERGOGNA]

di KENJI MIZOGUCHI (Giappone, 1956, 86’, B/N)

restauro: Kadokawa Corporation

IL POSTO

di ERMANNO OLMI (Italia, 1961, 95’, B/N)

restauro: Cineteca di Bologna e Titanus

L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD (LAST YEAR IN MARIENBAD) [L’ANNO SCORSO A MARIENBAD]

di ALAIN RESNAIS (Francia, Italia, 1961, 94’, B/N)

restauro: Studiocanal con il supporto di Centre National du Cinéma et de l’image animée e Chanel

EL LUGAR SIN LÍMITES (THE PLACE WITHOUT LIMITS) [IL LUOGO SENZA LIMITI]

di ARTURO RIPSTEIN (Messico, 1977, 110’, Colore)

restauro: Cineteca Nacional México e Imcine

ADIEU PHILIPPINE [DESIDERI NEL SOLE]

di JACQUES ROZIERS (Francia, Italia, 1962, 103’, B/N)

restauro: Cinémathèque française e A17 con il supporto di Centre national du cinéma et de l’image animée. In collaborazione con Les Archives audiovisuelles de Monaco, La Cinémathèque suisse e Extérieur Nuit.

VOSKHOZHDENIYE (THE ASCENT) [L’ASCESA]

di LARISA SHEPITKO (Russia, 1976, 110’, B/N)

restauro: Mosfilm (produttore del restauro Karen Shakhnazarov)

THE KILLERS [CONTRATTO PER UCCIDERE]

di DON SIEGEL (USA, 1964, 102’, Colore)

restauro: Universal Pictures

THE KILLERS [I GANGSTERS]

di ROBERT SIODMAK (USA, 1946, 95’, B/N)

restauro: Universal Pictures

LA NOTTE DI SAN LORENZO (THE NIGHT OF THE SHOOTING STARS)

di PAOLO E VITTORIO TAVIANI (Italia, 1982, 107’, Colore)

restauro: CSC-Cineteca Nazionale e Istituto Luce – Cinecittà

KOI YA KOI NASUNA KOI (LOVE, THY NAME BE SORROW o THE MAD FOX) [LA VOLPE FOLLE]

di TOMU UCHIDA (Giappone, 1962, 109’, Colore)

restauro: Toei Company, Ltd.

MORTE A VENEZIA (DEATH IN VENICE)

di LUCHINO VISCONTI (Italia, Francia, USA, 1971, 130’ , Colore)

restauro: Cineteca di Bologna e Istituto Luce – Cinecittà in collaborazione con Warner Bros. e The Criterion Collection

NOTHING SACRED [NULLA SUL SERIO]

di WILLIAM A. WELLMAN (USA, 1937, 74’, Colore)

restauro: The Museum of Modern Art

SOME LIKE IT HOT [A QUALCUNO PIACE CALDO]

di BILLY WILDER (USA, 1959, 121′, B/N)

restauro: Park Circus in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer e The Criterion Collection

A completamento della sezione Venezia Classici, verrà presentata una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori. L’elenco completo della sezione sarà reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma della Mostra di Venezia, che si terrà a Roma mercoledì 25 luglio alle ore 11.00(Cinema Moderno).