L’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia ospita, nella propria Galleria di Piazza San Marco dal 10 al 14 aprile 2019, la prima edizione di veneziaILLUSTRA – Festival dell’illustrazione a Venezia a cura di Silvia Pichi e Marina Zulian. L’iniziativa coinvolgerà illustratori ed editori, librai e bibliotecari ed è rivolta a bambini e famiglie, scuole di ogni ordine e grado, educatori, insegnanti, adulti in genere, appassionati e studiosi del mondo dell’illustrazione.

L’iniziativa gode della collaborazione del CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa) e rientra nel programma “Le Città in Festa”.

Sarà un vero e proprio crocevia di persone e addetti ai lavori che daranno vita ad un contenitore in modo attivo e creativo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto le molteplici possibilità di raccontare attraverso parole e immagini. L’iniziativa è uno degli eventi principali della tredicesima edizione di Libro che gira, Libro che leggi – Festival della lettura a Venezia organizzato dal Centro di Ricerca e servizi BarchettaBlu in collaborazione con il Comune di Venezia e molti enti pubblici e privati della città quali biblioteche, librerie, scuole, musei. Infine si prevede una preziosa collaborazione con studenti e docenti dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia.

Al centro dell’iniziativa una interessante esposizione collettiva di opere di alcuni fra i più important illustratori del territorio nazionale e non solo. Una mostra di illustrazioni su Venezia, che la raccontino come una città in cui vivere, con uno sguardo nuovo che contempli tutti gli aspetti della sua vita, da quelli della spicciola quotidianità a quelli più poetici e artistici, dando uno spaccato di Venezia nella sua trasversalità e interezza.

Partecipano a veneziaILLUSTRA 2019 Lucio Schiavon, Daniela Iride Murgia, Fabio Visintin e Paola Zoffoli, Dario Cestaro, Jacopo Rosati, Matteo Bergamelli, Camilla Pintonato, Marco Marella, Alice Beniero, Nina Fuga, Anna Forlati, Matteo Alemanno, Michele Bruttomesso, Andy Rementer, Elena Xausa.

Altri giovani illustratori esporranno opere originali, anche inedite (Beatrice Miotto, Arianna

Marconato, Isabella Tiveron, Francesca Savi, Marta Pilloni, Alessandra Campeol). Inoltre ci sarà anche una collaborazione con la Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štĕpán Zavřel con l’esposizione di opere di Gabriel Pacheco.

In tutto il periodo dell’iniziativa, il centro di ricerca e servizi BarchettaBlu, organizza numerose attività rivolte ad un ampio pubblico. Le proposte daranno vita all’iniziativa con animazioni e attività per bambini, ragazzi e adulti, gruppi e scolaresche con laboratori, atelier, workshop, percorsi attivi per educatori e insegnanti. In particolare verranno organizzati atelier creativi per le scuole nelle mattine da giovedì 11 a sabato 13 aprile e un percorso attivo per educatori, insegnanti, appassionati: illustrAZIONI condotto da Silvia Pichi e Marina Zulian. Il pubblico sarà condotto nelle sale della Galleria di piazza San Marco per un’esperienza interattiva tra libri, manifesti, taccuini d’autore. Un momento di degustazione viene suggerito da alcune delle illustrazioni esposte.

Immagini, voci, storie. A caccia di personaggi e luci con le letture di Sabina Italiano per bambini da 5 a 10 anni e famiglie chiuderà il festival nel pomeriggio di domenica 14 aprile alle ore 16.

Tutte le iniziative sono gratuite, i percorsi attivi per bambini e adulti sono su prenotazione (info e prenotazioni info@barchettablu.it – 041 2413551).

Per il programma dettagliato del Festival: www.bevilacqualamasa.it

FESTIVAL DELL’ILLUSTRAZIONE

Istituzione Fondazione Bavilacqua La Masa

Galleria di Piazza San Marco, 71/c

progetto di Roberto Zamberlan, Silvia Pichi e Marina Zulian