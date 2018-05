Donne e stradario: le vie delle signore sono finite?

La questione delle discriminazioni di genere ritorna periodicamente al centro dei media, e con buone ragioni; ma se una valutazione dei meriti indipendente dal sesso è segno di civiltà per i vivi, lo è forse ancor di più la smisurata campionatura di intitolazioni viarie che fotografa, dalle grandi città ai piccoli borghi, la memoria storica di un Paese. E nella toponomastica del nostro, ci ricorda opportunamente la drammaturga toscana Elena Guerrini, qualche problemino di genere spunta all’occhio del viandante o navigatore di mappe: «In Italia, le vie dedicate alle donne (quasi tutte sante) sono pochissime, solo il 4%. Eppure», sottolinea l’artista, «anche le donne hanno costruito la storia del nostro pae­se: Alfonsina Strada, che nel 1924 corre come prima e unica donna il Giro di Italia tra gli uomini; Santa Marina la Travestita, la santa patrona di Venezia, che visse tutta la vita in abi­ti maschili…» e così via. Di qui, l’idea di Vie delle donne. Poche e quasi tutte sante, uno spettacolo che la Guerrini dedica con garbo e ironia alla misoginia diffusa degli stradari nazionali, non senza lasciar lì una proposta precisa:«Richiesti sull’opportunità di dedicare una via a una donna “speciale”, centinaia di Mestrini hanno fatto il nome di Lyde Cuneo, fondatrice e animatrice per decenni dell’AISM-As­sociazione Italiana Sclerosi Multipla, atti­vissima nel proporre iniziative, sostene­re la ricerca, tallonare Comuni, Regioni e Governi a difesa delle persone più svantaggiate. Cosa si aspetta?»

Domenica 6 Maggio ore 17.00

Mestre, Centro Città Aperta, Via Col Moschin 20 (Traversa via Sernaglia, 400 m dalla stazione FS)

Elena Guerrini in Vie delle donne. Poche e quasi tutte sante



“Spettacolo teatrale, ma non solo”

Ingresso libero