Toronto Film Festival 2017.

Dopo le vittorie di 12 anni schiavo e La La Land negli anni scorsi, quest'anno ha trionfato Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, film presentato in anteprima mondiale proprio a Venezia 74.

Ecco tutti i premi:

THE GROLSCH PEOPLE’S CHOICE AWARD:

THE GROLSCH PEOPLE’S CHOICE MIDNIGHT MADNESS AWARD:

Joseph Kahn’s Bodied



THE GROLSCH PEOPLE’S CHOICE DOCUMENTARY AWARD:

Agnès Varda and JR’s Faces Places

International Jury Awards

TORONTO PLATFORM PRIZE PRESENTED BY AIR FRANCE

Giuria: Chen Kaige, Malgorzata Szumowska e Wim Wenders.

La recensione: Warwick Thornton’s Sweet Country

THE PRIZES OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF FILM CRITICS (FIPRESCI PRIZES)

Discovery: Sadaf Foroughi’s Ava Special Presentations: Manuel Martín Cuenca’s The Motive (El Autor)

NETPAC AWARD

Huang Hsin-Yao’s The Great Buddha+

Short Film Jury Awards

IWC SHORT CUTS AWARD FOR BEST CANADIAN SHORT FILM

Marc-Antoine Lemire’s Pre-Drink

IWC SHORT CUTS AWARD FOR BEST SHORT FILM

Niki Lindroth von Bahr’s The Burden (Min Börda)

Honourable mentions to Matthew Rankin’s The Tesla World Light (Tesla: Lumière Mondiale) and Qiu Yang’s Xiao Cheng Er Yue (A Gentle Night).

Canadian Film Jury Awards

CITY OF TORONTO AWARD FOR BEST CANADIAN FIRST FEATURE FILM

Wayne Wapeemukwa’s Luk’ Luk’l

Honourable mention to Sadaf Foroughi’s Ava.

CANADA GOOSE AWARD FOR BEST CANADIAN FEATURE FILM

Robin Aubert’s Les Affamés.