Vomag vince il Fedic Short alla 70a Mostra di Montecatini

Riccardo Salvetti (Cineclub Sedicicorto di Forlì) è il vincitore della 70a edizione del concorso Italia Film Fedic con il suo cortometraggio “Vomag”. Il Premio è stato attribuito da una Giuria presieduta dal regista Luca Verdone e composta inoltre dall’attrice Milena Vukotic e dal critico e storico del cinema Alfredo Baldi. “Vomag” è stato premiato perché “si distingue per l’originalità del linguaggio che emerge coraggiosamente dalla felice sintesi tra l’elemento documentario e quello narrativo, che raggiungono risultati espressivi rilevanti e di notevole suspense, per raccontare una pagina di microscopia inserita nel grande quadro della storia del secondo dopoguerra”. Menzione speciale a “Daniela” di Roberto Merlino (Corte Tripoli Cinematografica – Pisa) “per la descrizione appassionante e sincera di un caso clinico che ha come protagonista Daniela, una donna che, nel corso di vari anni, si è saputa liberare dalla condizione di infermità psichica cui sembrava condannata da un’ottusa pseudo-scienza medica, per arrivare a esprimere con gioia, libertà, profondità e originalità la propria personalità di pittrice”. “Indimenticabile” di Gianluca Santoni (Cineclub Sedicicorto di Forlì) è invece vincitore della Sezione REFF, nazionale mentre il premio REFF internazionale è stato attribuito al corto “White Mark” di Anton Mamkyn (Russia), assegnate da apposite giurie. La premiazione è avvenuta nel Salotto letterario delle prestigiose Terme Tettuccio, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Antonella Volpi, e del Presidente FEDIC Lorenzo Caravello. Ha fatto seguito la presentazione del libro “La cartomante di Fellini” di Marina Ceratto Boratto che, intervistata dal giornalista Paolo Micalizzi, ha sottolineato come essa ha voluto ricordare, attraverso la conoscenza personale avvenuta a partire dal Set del film “8 e mezzo”, l’uomo, il genio, l’amico. Alla giornalista e scrittrice l’Assessore Antonella Volpi ha consegnato una Targa ricordo del Festival.