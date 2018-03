Willkommen in der Schweiz, ovvero benvenuti in Svizzera. Il titolo dell’ultimo documentario di Sabine Gisiger punta dritto alla questione centrale: l’accoglienza dei profughi nel paese elvetico. Il tema è avvicinato attraverso il racconto di una storia minuta: il sindaco di un comune agiato non vuole accogliere i richiedenti asilo per ragioni di principio. Ne segue una discussione dai toni civili in un’assemblea animata dal dissenso di alcuni cittadini. La regista compie una scelta precisa: la voce che si ascolta non è quella dei migranti. Questi ultimi vengono ripresi solamente in intermezzi cantati: un coro intona canzoni in lingue e dialetti diversi, emblema di una integrazione riuscita. Uno dei meriti di Gisiger, non a caso di formazione storica, è quello di inquadrare il tema in un arco temporale più lungo: inserisce numerosi frammenti di archivio, dagli anni Settanta in poi, che mostrano atteggiamenti simili. Mettendo insieme materiali footage, interviste e riprese dal vero, il film infuoca quel telo di apparente accoglienza di cui la Svizzera si ammanta e ne denuncia alcuni meccanismi. All’interno della rassegna sul cinema svizzero, Willkommen in der Schweiz si inserisce in quel filo rosso che lega titoli diversi: anche Non ho l’età, Siamo italiani e Calabria intercettano il tema dello spostamento forzato e della migrazione per diverse ragioni.

Recensione di Sara Dotto