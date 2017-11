Taylor Sheridan, sceneggiatore di Sicario, volto noto di alcune serie tv (Sons of Anarchy, Veronica Mars), alla sua seconda prova da regista (Vile, horror del 2011), fa un enorme passo in avanti con un gelido thriller, ispirato a fatti realmente accaduti.

Nella riserva indiana di Wind River, una vasta area, sommersa dalla neve, nel centro del Wyoming (anche se il film è girato nel nevoso Utah), l’agente dell’FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen) viene chiamata a investigare su un caso di omicidio. Una giovane donna nativa americana, Natalie (Kelsey Asbille), è stata trovata morta nella neve, con una ferita alla testa e segni si violenza sessuale. Il problema è che il medico legale non può scrivere sul referto che la causa della morte è l’omicidio, ma è effetto congelamento causato dalle basse temperature.

Questo significa che la giovane agente non può mobilitare i Federali (l’omicidio in una riserva indiana è un crimine federale), ma deve “accontentarsi” delle poche forze di polizia locale. Banner è giovane e inesperta e la gente del posto la tratta con diffidenza; ma è coraggiosa e testarda e non ha problemi a chiedere aiuto a un cacciatore che conosce la zona come le sue tasche, Cory Lambert (Jeremy Renner). L’uomo, freddo, ma generoso, ha un passato con ombra pesantissima sulle spalle.



La sua esperienza sarà fondamentale all’agente Banner per venire a capo di una vicenda tragicissima.

“Solo neve e silenzio” in quest’atmosfera di freddo mortale e calma opprimente, di terra di confine, Sheridan dimostra di avere il pieno controllo della macchina da presa e con uno stile elegante e lineare conferisce alle immagini un senso tragico. A questo contribuisce la fotografia di Ben Richardson.

Sheridan ha ben definito in profondità anche tutti i personaggi e trovato attori in grado di trasmettere determinati codici drammatici, emotivi, senza esagerare. In particolare emerge incontrastata la bravura di Jeremy Renner, in uno dei ruoli più drammatici della sua carriera, un’interpretazione che aumenta il valore di questo brutale thriller indipendente.