‘Women in love’ alla Biblioteca Civica Vez di Mestre

In occasione dell’edizione 2017 del Carnevale di Venezia, il 25 e 26 febbraio alle 19.30, torna Women in love. Ovvero le donne di Shakespeare, lo spettacolo itinerante scritto e diretto da Giuseppe Emiliani e prodotto dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale che approda in terraferma, negli spazi della Biblioteca Civica VEZ.

Di scena Susanna Costaglione con LOVE IN GREEN , ovvero i monologhi OFELIA: Folle per volontà e JAGO: Non sono quello che sono. Un ambiguo Jago (interpretato da una donna) che confessa senza pudore la sua attrazione fatale per Desdemona ma soprattutto il suo indicibile amore per Otello.

Una misteriosa donna che istruisce Ofelia alle arti magiche e riesce a farle immaginare una improbabile notte di passione con l’irraggiungibile principe Amleto. Titania Musiche dal vivo alla fisarmonica Luca Piovesan, Federico Zugno, i costumi Stefano Nicolao

Informazioni e biglietti

Biblioteca Civica VEZ di Mestre Piazzale Donatori di Sangue, 10 30171 Mestre

Presenze a spettacolo max. 30 persone

Biglietto: 8 euro

Biglietti in vendita dal 16 febbraio alla Biglietteria del Teatro Goldoni di Venezia e nei giorni di spettacolo dalle 18.30 alla Biblioteca Civica VEZ di Mestre.

Biglietteria Teatro Goldoni Tel 041.2402014

Info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it