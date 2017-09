Si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2017 presso il Centro Esposizioni Lugano la seconda edizione di WOPART – Work on Paper Art Fair, la fiera internazionale interamente dedicata alle opere d’arte su carta, curata da Luigi Belluzzi.

Sono 75 gallerie che hanno aderito, provenienti da 14 Paesi, le quali presenteranno un ampio panorama di opere realizzate esclusivamente su supporto cartaceo: dal disegno antico (Raffaello Sanzio, Guercino, Salvator Rosa, Giuseppe Maria Crespi) alla stampa moderna (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Karel Appel, Asger Jorn), dal libro d’artista (Enrico Baj, Giulio Paolini, Emilio Isgrò) alla fotografia d’autore (Ai Wei Wei, Mario Cresci, Edward Quinn), dall’acquerello (Pierre August Renoir, Fernand Leger, Francis Picabia, Giorgio Morandi), alle stampe orientali, fino agli artisti moderni contemporanei (Gustav Klimt, Pablo Picasso, Bruno Munari, Joan Mirò, Carol Rama, Mario Merz, Joseph Kosut, Alex Katz, Francesco Clemente, Vito Acconci).

Questo tipo di opere sta riscuotendo un sempre maggior successo, anche per la caratteristica di essere piuttosto accessibili e non riservate ad un pubblico di collezionisti di elite: nel 2016, solo per il contemporaneo, più del 60% dei disegni venduti aveva un costo inferiore ai 5.000 $.

Per offrire strumenti e occasioni di approfondimento sul settore nelle sue varie sfaccettature e sui temi di maggiore attualità, WOPART offre un ricco programma di eventi collaterali, dentro e fuori dai padiglioni fieristici. All’interno del Centro Esposizioni Lugano si segnalano i WOPART/TALK: conversazioni, interviste e lectio magistralis con artisti, critici e storici dell’arte:



GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE



h. 19:30 L’arte della cancellatura. Cancellare per scrivere o cancellare per vivere Conversazione tra l’artista Emilio Isgrò e Paolo Manazza, pittore e giornalista de L’Economia del Corriere della Sera



VENERDI’ 15 SETTEMBRE



h. 12:15 Il Libro d’artista: Collezioni e Collezionisti si incontrano Ne parla Marco Scotini, curatore e direttore artistico di FM Centro per l’Arte Contemporanea

h. 14:00 L’arte incontra le disabilità visive

Attività di mediazione culturale a cura del Laboratorio cultura visiva SUPSI promosso dai Lions Club del Canton Ticino

h. 15:30 Intervista con la collezionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Moderatore Giandomenico Di Marzio, giornalista de Il Giornale

h. 16:30 Vittorio Sgarbi spiegato a mio figlio

Presentazione del libro di Luca Nannipieri, critico d’arte e giornalista de Il Giornale e Panorama Moderatrice Serena Di Palma, Guest Relations Manager di Wopart

h. 17:30 Intervista con l’artista Joseph Kosuth



SABATO 16 SETTEMBRE

h. 14:30 Works on Paper, dal Disegno antico al Moderno, dal Contemporaneo alla Fotografia: investire per passione, tendenze ed evoluzione di un mercato in crescita.

h. 16:00 Allarme Europa Presentazione del libro Di Stefano Piazza

h. 17:30 Intervista con l’artista Paolo Canevari



DOMENICA 17 SETTEMBRE

h. 12:15 Il Potere della Carta Conversazione tra Edoardo Boncinelli, neuroscienziato e Stefano Colombo, amministratore di Colombo Experience e docente di Accounting presso l’Università Bocconi di Milano

h. 15:00 Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino: come nasce una Collezione di Fotografia

h. 16:00 Borderlines, Città Diverse / Città Plurali

h. 17:00 L’intelligenza delle mani

h. 18:00 Il ruolo dell’artista e dell’arte nella società contemporanea

