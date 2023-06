La ventiquattresima edizione della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, dedicata quest’anno al tema Ricordi, che viaggia per 23 città, ha aperto le sue Arti (letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport) anche al Fumetto con Michele Rech – Zerocalcare.

I Gesti Gentili della Milanesiana sono sbocciati in una serata evento emozionante e magica: la consegna del Premio SIAE a Zerocalcare seguita dal concerto di Alice, Eri con Me (Alice canta Battiato).

Al Piccolo Teatro Strehler di Milano, presentati da Elisabetta Sgarbi, il giornalista Luca Valtorta ha dialogato con Zerocalcare e Michele Foschini, co-fondatore della Bao Publishing, nonché primo editore del Fumettista che si definisce “uno veloce a tradurre in storia le idee”.

Il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, consegnando a Michele Rech – onorato e felice di questo premio sincero – il Premio Siae / La Milanesiana – istituto quest’anno grazie al contributo della Società Italiana degli Autori ed Editori, che sostiene il festival in quanto custode della cultura e della creatività italiane in tutte le loro declinazioni – ha letto la motivazione “Perché la sua originalità e il suo pensiero creativo costituiscono una chiave di accesso alternativa a un mondo sempre più complesso da comprendere, ma che gli autori e gli artisti ci aiutano a interpretare. Michele Rech, Zerocalcare, è uno degli intellettuali più onesti e coerenti del nostro tempo: attraverso il disegno, la letteratura, il cinema, per non citare tutto quello che viene evocato nelle sue storie, ha saputo trasformare in un linguaggio accessibile a tutti quella che è di fatto una attenta e lucida analisi sociale, politica e artistica“.

Nel concerto Eri con Me Alice ha interpretato le canzoni di Franco Battiato, sempre nel suo cuore, cui ha dedicato il concerto, accompagnata al piano da da Carlo Guaitoli al pianoforte e da Chiara Trentin al violoncello, Alice presenta dal vivo il suo album Eri con me, contenente 16 canzoni di Franco Battiato, registrato con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani.

In un’atmosfera calda e spirituale, il concerto si è aperto con Da Oriente ad Occidente per finire con un partecipato L’era del cinghiale bianco.

Alcuni brani in scaletta: Eri con me, Lode all’inviolato, Sui giardini della preesistenza, Veleni, L’animale, Segnali di vita, Un’altra vita, Io chi sono?, Gli uccelli, Povera patria, Il re del mondo, Summer on a Solitary Beach, I Treni di Tozeur, Prospettiva Nevski, E ti vengo a cercare, La cura, You are my sister, Per Elisa.

Una serata emotivamente unica che ha sfoggiato una gentilezza di Arti che sono Elisabetta Sgarbi sa coltivare, come La Rosa disegnata da Franco Battiato, simbolo de La Milanesiana.