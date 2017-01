“Zoga! Mani sulla città”. Uscito il bando 2017

“Zoga” in veneziano significa “gioca”; e se ci aggiungiamo anche un bel punto esclamativo, eccola lì l’esortazione: Zoga! Mani sulla città è infatti il titolo (e l’invito) di un’esperienza teatral-ludica, un laboratorio, un gioco di ruolo che avrà a che vedere proprio con la città di Venezia.

Per partecipare c’è tempo fino al 18 febbraio, e il bando è scaricabile dal sito del Teatro Stabile del Veneto, che ne è promotore. L’idea e la conduzione di Zoga! è della compagnia veneziana Malmadur, già vincitrice del premio Off 2013 del Teatro Stabile del Veneto con lo spettacolo “LEAR / Del conflitto generazionale”, e l’edizione 2017 è un felice ritorno dopo la prima esperienza del 2016 (per chi è curioso, qui ci sono le foto della scorsa edizione, qui un video).

Di cosa si tratta? Come si legge chiaramente fin dalle prime righe del bando: “Venezia, patrimonio dell’umanità, è un bene che appartiene a tutti e a nessuno. Cosa succederebbe se tutti rivendicassero il diritto di amministrarla? “Zoga! Mani sulla città” pone questa domanda a studenti universitari e a coloro che s’impegnano attivamente contro il suo declino facendoli partecipare a un vero e proprio gioco di ruolo. Una partita che rimette le decisioni fondamentali per il futuro della città alle performance di quattro squadre: Turisti, Anziani, Studenti e Commercianti. Chi conquisterà Venezia? Chi proporrà la performance più convincente. Con “Zoga! Mani sulla città” fare teatro diventa davvero un atto politico”.

Zoga! è aperto ad un massimo di 16 veneziani residenti o studenti della città, non sono necessarie competenze teatrali. Chi è interessato può inviare richiesta di adesione con lettera motivazionale e curriculum vitae alla mail progetti@teatrostabileveneto.it. Il laboratorio si svolgerà poi nei giorni 23/24/25/27/28 febbraio e 3/5/6/12/13 al Teatro Goldoni di Venezia, dalle 14 alle 18.30. La restituzione aperta al pubblico avverrà, sempre al Goldoni, il 14 marzo alle 21.00.

