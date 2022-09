La Biennale Musica 2022 si è conclusa lunedì 26 settembre registrando 10.000 spettatori e con una presenza importante della stampa nazionale e internazionale. A questo dato si aggiungono i premi assegnati dalla Giuria degli studenti dei Conservatori: è Reaching Out, opera firmata dai compositori Ondřej Adámek e Rino Murakami insieme al regista e coreografo Eric Oberdorff, a ricevere la Targa per la miglior produzione della Biennale Musica 2022 diretta da Lucia Ronchetti e prodotta dalla Biennale di Venezia.

BIENNALE COLLAGE MUSICA

Ai giovani under 35 che compongono l’ensemble di performer di Biennale College Musica – la clarinettista Kathryn Vetter, l’arpista Dafne Paris, il percussionista Federico Tramontana e il soprano Esther-Elisabeth Rispens – va invece la Targa per la miglior performance.

A deciderlo la Giuria dei 14 studenti under 30 provenienti dai Conservatori di tutta Italia. Seguiti da Guido Barbieri, tra le voci simbolo di Radio3 RAI, questi ragazzi hanno seguito l’intero festival esaminando e discutendo le trenta opere presentate.

TV E RADIO

La Biennale Musica continua sui media e dà appuntamento al pubblico radiofonico e televisivo: il 7 ottobre RAI5 trasmetterà per Save the Date un documentario che ripercorre e approfondisce temi e protagonisti del festival; l’8 ottobreil terzo canale della BBC Radio dedicherà uno speciale alla Biennale Musica (New Music Show); il 16 ottobre RAI 5 per Prima della Prima vedrà il making of e la trasmissione integrale di Jules Verne, l’opera di Giorgio Battistelli, Leone d’oro alla carriera che ha inaugurato il Festival, tutto nell’ambito della “maratona” a lui dedicata. Infine, molti dei concerti in programma della Biennale Musica potranno essere ascoltati o riascoltati nel cartellone di Radio3 Suite.

GIURIA UNDER30

I giovani giurati sono: Sebastiano Burelli (Conservatorio di Venezia), Giuseppe Dato (Conservatorio di Padova), Margherita D’Adamo (Conservatorio di Vicenza), Lorenzo Nicotra (Conservatorio di Verona), Matteo Sarcinelli (Conservatorio di Castelfranco), Filippo Lugnan (Conservatorio di Rovigo), Francesco Latorraca (Conservatorio di Potenza), Francesco Gulic (Conservatorio di Trieste), Paolo Catenaccio (Conservatorio di Roma), Filippo Scaramucci (Conservatorio di Pesaro), Jacopo Cornacchione (Conservatorio di Campobasso), Francesca Idini (Conservatorio di Torino), Modesto Picci (Conservatorio di Bari), Gabriele Boccio (Conservatorio dell’Aquila).