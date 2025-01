Nel 2019 Alessandro Genovesi aveva adattato alla realtà italiana un film argentino, Mamá se fue de viaje del 2017, 10 giorni senza mamma.

Nel 2020 Genovesi ha richiamato il cast di quel film per il soggetto originale 10 giorni con Babbo Natale, uscito direttamente su Prime Video per la Pandemia da Covid 19, che ha visto le sale cinematografiche, e i teatri, chiusi.

Esce ora al cinema il terzo capitolo della saga della famiglia romana dei Rovelli.



La figlia maggiore Camilla (Angelica Elli) è cresciuta, si è iscritta all’Università in Puglia, dove andrà a convivere con il fidanzato pugliese. La notizia accolta con generosità materna dalla madre, appunto, Giulia (Valentina Lodovini), vede un’ostica presa di posizione dal padre Carlo (Fabio De Luigi). Le vacanze estive sono l’occasione per i Rovelli di partecipare al trasloco di Camilla e conoscere la famiglia del fidanzato Antonio Paradiso (Gabriele Pizzurro). Ovviamente con loro ci sono anche gli altri due figli l’adolescente Tito (Matteo Castellucci) e la piccola Bianca (Bianca Usai).



Arrivati alla masseria della famiglia Paradiso, Carlo non perde occasione un po’ per indole un po’ per protettiva gelosia paterna di rendersi un ospite ingombrante e maldestro.

Le dinamiche famigliari dei Rovelli e dei Paradiso non possono che collidere mentre Camilla e Antonio cercano di sopravvivere ai genitori. A questo si aggiunge una notizia imprevista che scuote tutti.



“È un caso unico in Italia, quello di una storia che si evolve in anni e che muta nel tempo con gli stessi attori – racconta Genovesi – “10 giorni con i suoi” non è ambientato in città ma prevede uno spostamento, un viaggio della nostra famiglia Rovelli, una nuova regione. E tutto questo, anche il luogo di arrivo che è la Puglia, è parte integrante del racconto”.



Scritto dal regista con Giovanni Bognetti, 10 Giorni con i Suoi è una spassosa commedia italiana. Non mancano gli stereotipi, ma almeno sono raccontati con battute buffe e messi in scena con situazioni spensierate e allegre. Il merito è del cast; De Luigi gigioneggia con maestria e guida tutto il cast che ben diretto fa sue le regole della commedia per far sorridere il pubblico.