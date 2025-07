“100 litri di birra” di Teemu Nikki

Taina e Pirkko sono due strampalate sorelle di mezza età che vivono alla giornata in una casa ai margini della cittadina Sysma, nel sud della Finlandia. Non hanno grandi capacità e prospettive, ma un talento unico: sanno produrre il miglior sahti, la migliore birra artigianale, considerato l’oro liquido finlandese. Una etilica black comedy estiva, intrisa di satira e umorismo, una favola avventurosa che parla di birra, di comunità, di orgoglio e anche un po’ di famiglia.

Per parlare di 100 litri di birra occorre fare una piccola premessa. Il sahti non è una birra qualsiasi: è LA birra finlandese per eccellenza, prodotta come nel Medioevo, lasciata fermentare per settimane, consumata con entusiasmo etilico a Natale, Midsummer, matrimoni, funerali e feste di ogni tipo. Insomma: una bevanda leggendaria. Le due sorelle protagoniste di 100 litri di birra – grande alchimia sullo schermo tra Elina Knihlä e Pirjo Lonka – producono il miglior sahti della regione, e di certo di Sysma, dove vivono. La bontà del loro sahti è un punto di orgoglio, soprattutto per la rivalità con il loro pluripremiato padre. Ma la qualità richiede controlli continui e le due sorelle sono costrette ad assaggiare ripetutamente il loro prodotto.

Quando la sorella minore chiede loro di preparare un “sahti da 10”, Taina e Pirkko producono una birra talmente perfetta da bersela tutto prima della cerimonia. Non c’è più tempo per produrne altra e allora l’unico modo è procurarselo da qualcuno. Ma non tutti nel paese sono disposti ad aiutarle, e loro sono costrette a prendere in mano la situazione in modi non esattamente ortodossi, per non perdere la faccia, salvare il matrimonio della sorella e riconquistare la fiducia e la loro reputazione nei migliori bar della della zona. Naturalmente le avventure alla ricerca del sahti si svolgeranno tra fiumi di alcool per trovare il coraggio di affrontare altri stravaganti personaggi e finalmente consegnare il sahti, non senza alcune pesanti conseguenze.

Il regista di “100 litri di birra” Teemu Nikki

Scritto e diretto da Teemu Nikki, 100 litri di birra è un film imperfetto, ma divertente ed esagerato, una lettera d’amore alla sua città natale, Sysma e alla vita della Finlandia rurale, spruzzata da un pizzico di dark comedy. Tra una risata e l’altra, grazie soprattutto alla bravura delle due attrici protagoniste, si riflette sul tema del bere smodatamente, tema che torna spesso nella cinematografia finlandese, ma qui il regista (che arriva da una famiglia di produttori di sahti) ne analizza non solo le conseguenze ma le cause: l’isolamento e la solitudine prima di tutto, usando la satira per raccontare la società contemporanea. Tutte le comunità hanno i loro outsider, e Taina e Pirkko sono le outsider di Sysma, così come i loro amici e i loro svariati cugini. Loro, però, non lo sanno.

In una casa disordinata e caotica, vestite in modo improbabile, circondate e aiutate da altri personaggi altrettanto strambi, alla fine troveranno anche la loro strada, non necessariamente ad alto tasso alcolico.

Titolo originale: 100 litraa sahtia

Regia: Teemu Nikki

Interpreti: Elina Knihlä, Pirjo Lonka, Ville Tiihonen

Nazione: Finlandia, Italia

Durata: 88 minuti

Sito ufficiale italiano: https://iwonderpictures.com/projects/100-litri-di-birra-di-teemu-nikki/

Distribuzione: I Wonder Pictures

Uscita Italia (cinema) 17 luglio 2025.