La 102ma Collettiva Giovani Artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa alla Galleria di Piazza San Marco inizia con un ritorno al figurativo, poco importa se si tratta di memorie, sogni, immagini fluttuanti… siamo davanti a opere che ritraggono persone (Nineties bon-bon di Beatrice Alici) paesaggi (Summer Glitch Normandia di Nicola Bertolo), angoli di strada che appartengono a ciascuno di noi (La tutela delle siepi inquiete di Marta Naturale).

La seconda sala al pianterreno muta la percezione iniziale immergendoci nel magma incerto del mondo contemporaneo, nel caos di Party Hard di Bruno Fantelli dove esserini bordeaux invadono la tela in una festa mostruosa che unisce Ensor, Grosz e Bosch in un turbine di coriandoli. Pochi passi dopo, la festa evolve in una nebulosa mutante che produce lacerti di immagini (Fiera dei sensi di Marta Spagnoli), un miscuglio di colore che si contrappone all’evoluzione silenziosa, quasi aliena della Notte bianca di Jingge Dong, mentre esseri spiraliformi avanzano dalla tela vicina insinuandosi nel nostro inconscio (Paolo Pretolani – Valpurga Rave).

Salendo di un piano l’immagine comincia a evaporare, pennellate proiettate da ogni direzione verso l’infinito formano il paesaggio liquido di Geremia Zaccaron (Dilaga), mentre la tela perde i pezzi nel Foliage armonioso di Ilaria Fasoli. Questo processo di disgregazione contrasta con la ferrea precisione del trittico in nero di Silvia Faresin (III Simulacra o Trittico della ripetività) e delle tavole realizzate con la rapidograph di Giorgia Agnese Cereda (Archive of Personal Desires I).

Rob van Den Berg studiando una connessione tra ere geologiche e storia del vetro produce un carotaggio vetroso dal sapore alchemico. Una ricerca che ben si accompagna alle “infiammazioni del reale” rappresentate dalle fotografie di superfici rocciose di Bianca Schroder (Senza Titolo – aggiorna le tue preghiere).

Un’analisi minuziosa della realtà, dai risvolti un poco disturbanti, viene successivamente approfondita attraverso lo studio del rapporto tra società e mezzi tecnologici; Chiara Enzo nelle sue opere minute (Lenzuolo e Senza Titolo) dipinge particolari inquadrando frammenti di vita come l’occhio di una telecamera. Agata Treccani invita invece il pubblico ad inquadrare con il cellulare il quadro per completare l’opera tramite il web, sarà infatti il QR Code inserito al centro del dipinto a donare ulteriori particolari del racconto dei protagonisti. Infine il “viaggio” termina con il video di Enrico Dedin che mostra il fenomeno del tribalismo digitale cercando di superare le considerazioni superficiali in merito a una nuova religione del web.

La 102ma collettiva è un’amalgama di diverse visioni, coinvolge lo spettatore a riflettere su diversi aspetti della società attuale. La mostra riesce a mantenere un bel ritmo vivace entro il quale si inserisce il pubblico che segue con curiosità il racconto creato dai giovani artisti, narratori di una storia di cui noi stessi facciamo parte.

102ma Collettiva Giovani Artisti – Fondazione Bevilacqua La Masa

Galleria di Piazza San Marco 71/c, Venezia

10 febbraio – 31 marzo 2019

dal mercoledì alla domenica, dalle 10.30 alle 17.30 / Ingresso libero