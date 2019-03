La 14a edizione dell’Asia Contemporary Art Show si svolgerà dal 29 marzo fino al 1 aprile presso il Conrad Hong Kong. Come hotel art fair di maggior successo in tutta Asia, la mostra includerà opere d’arte di paesi come Malesia, Regno Unito, Corea del Sud, Libano, Russia, Cina, Giappone, Hong Kong e molti altri.

A partire da venerdì 29 marzo, collezionisti ed ospiti selezionati saranno accolti nell’esclusiva visita privata organizzata da UnionPay. Questo sarà seguita da un’anteprima VIP Collectors solo su invito. L’ingresso al pubblico aprirà sabato 30 marzo e proseguirà con orari regolari fino a lunedì 1 aprile.

“All’Asia Contemporary Art Show ci sforziamo di fornire una piattaforma unica per incoraggiare l’impegno con l’arte e coloro che la creano, il famoso settore Artist Dialogues offre agli spettatori un’esperienza diversa e unica“, ha commentato il direttore dello show Mark Saunderson.

“Artist Dialogues presenta spazi d’arte intimi in cui collezionisti e appassionati d’arte nuovi o esperti possono connettersi individualmente con artisti. In questo ambiente privato, gli spettatori possono apprendere l’ispirazione e la pratica artistica di ciascun artista, acquisendo una più profonda comprensione delle modalità, dei metodi e delle motivazioni che portano alla creazione. In mostra ci sarà una serie di opere che comprendono dipinti che vanno dai paesaggi agli astratti, dai mixed media alle sculture in ceramica. “

La quattordicesima edizione sarà caratterizzata da una varietà di artisti sia emergenti che affermati, che lavorano con una varietà di mezzi e molti dei quali rappresentano un’assoluta novità. Sarà presente tra gli altri Ran Qiquan la cui grafica su carta e pigmento mostra una nuova trama artistica dopo la ricombinazione.

Accumulo ed estrusione, GALASASCHA la cui serie di pittura ad olio “The Face” è ispirata visivamente ad apparizioni orientate di volti quasi fittizi, e Yoo, Sun-Tai, uno dei più celebri artisti della Corea del Sud. Si tratta artisti contemporanei le cui opere sono immediatamente riconoscibili.