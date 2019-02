Diciotto anni e non sentirli. Questo è lo spirito della nuova edizione del gLocal Film Festival, la 18a appunto, che andrà in scena al Museo del Cinema – Massimo di Torino da martedì 5 a domenica 10 marzo 2019. Un festival che, dalla sua nascita ad oggi, è cambiato molte volte alla ricerca del mix perfetto per raccontare e promuovere il cinema “di casa nostra”; film che nella loro vita produttiva hanno incrociato sul proprio percorso il Piemonte, grazie alle numerose location, alle tenaci case di produzione, ai molti professionisti che animano l’ambiente e le realtà che sostengono la cinematografia regionale.

In 6 giorni il 18° gLocal Film Festival propone 59 titoli, proiezioni e incontri con professionisti che hanno legami con il Piemonte: le sezioni competitive PANORAMICA DOC con 6 documentari, tra cui 2 in anteprima assoluta e 4 in anteprima regionale, e il contest per cortometraggi SPAZIO PIEMONTE che vedrà in gara una rosa di 20 film brevi.

Inoltre, omaggi ed eventi speciali arricchiti da ospiti come Stefania Rocca, madrina del festival e protagonista della serata d’apertura, durante la quale le verrà proiettato Nirvana e sarà insignita del Premio ‘Riserva Carlo Alberto’; lo sceneggiatore Enrico Vanzina che, insieme al critico Rocca Moccagatta, presenterà il film Via Montenapoleone e il libro sulla carriera insieme al fratello Carlo; Umberto Spinazzola, regista diMasterChef Italia, con l’appuntamento speciale dedicato allo show cooking cult; la giovane attrice alessandrina Beatrice Arnera, dalla nascente carriera tra cinema e tv, che riceverà il nuovo Premio Prospettiva; il musicista Luca Morino che durante la serata di chiusura reintepreterà il repertorio di Luigi Tenco per la proiezione de La cuccagna; il regista/archivista Remo Schellino; l’attore di cinema e teatro Eugenio Allegri.

Completano il programma i tradizionali FOCUS con festival gemellati e le iniziative formative come la MASTERCLASS ‘DISTRIBUIRE UN CORTOMETRAGGIO’ a cura della sales agency Lights On, il progetto PROFESSIONE DOCUMENTARIO e TORINO FACTORY. Da una parte la possibilità di avvicinarsi a un linguaggio in costante evoluzione ed estremamente permeabile nel suo restituire frammenti di realtà, dall’altra la sfida rivolta a chi vuole passare da un approccio amatoriale al videomaking, oggigiorno accessibile a tutti, al lavoro a stretto contatto con chi fa questo mestiere.

“Quest’anno festeggiamo un anniversario importante: 18 anni, l’età della maturità e della consapevolezza. Siamo letteralmente cresciuti sotto gli occhi del pubblico e dei tanti professionisti che insieme a noi hanno contribuito a rendere il sistema cinema Piemonte un’industria vivace e sempre più rilevante nel panorama nazionale e internazionale. In tutto questo, il gLocal rivendica il suo ruolo: è stato vetrina del cinema ‘invisibile’, ossia cortometraggi e documentari indipendenti, quando assistere a proiezioni di questo tipo era occasione rara, e oggi è collettore delle migliori produzioni locali, momento di confronto per addetti ai lavori e di scoperta per un pubblico che non si ferma alla facile e superficiale etichetta del ‘provincialismo’.” Afferma il direttore del gLocal, Gabriele Diverio “L’esser divenuti maggiorenni però, non ci toglie la spensieratezza degli inizi. Ci presentiamo infatti con un’edizione che definirei pop, con premi ad attrici importanti come Stefania Rocca e altre che lo diventeranno, come Beatrice Arnera, diverse contaminazioni con arti sorelle del cinema, quali Tv, scrittura e musica, e l’immancabile presenza di quelle fucine di talenti che sono i concorsi Panoramica Doc, Spazio Piemonte e Torino Factory.”