2000 metri ad Andriivka di Mstyslav Cernov

Dopo aver raccontato l’assedio della città di Mariupol nel documentario 20 giorni a Mariupol, premiato agli Oscar 2024, Mstyslav Cernov torna al cinema – il 19, 20 e 21 gennaio – con 2000 metri ad Andriivka, una testimonianza che documenta la guerra in Ucraina e la resistenza di chi la combatte in condizioni estreme in prima linea.

Il documentario racconta la missione di un plotone ucraino – la Terza Brigata d’assalto -, che deve perseguire l’obiettivo di liberare il villaggio strategico di Andriivka dall’occupazione russa. Sono 2000 i metri che separano l’inizio di una foresta stretta tra due campi minati dal villaggio di Andriivka, 2000 metri che quello stesso plotone ha tentato di percorrere senza successo nell’arco di tre mesi. A seguire e accompagnare i soldati nella missione, un giornalista che si fa testimone della devastazione della guerra e dello sforzo di chi la combatte e voce preziosa in un contesto in cui non vi è copertura mediatica obiettiva.

Il ritmo è serrato, il racconto senza pause, mentre le immagini che scorrono sullo schermo sono quelle delle riprese effettuate dallo stesso giornalista insieme a quelle delle bodycam dei soldati. C’è spazio anche per la linea di comando, con gli ufficiali che guidano l’operazione letteralmente metro dopo metro.

Quello che conta, infatti, è lo scorrere dei metri e non quello del tempo, un tempo che si fa dilatato nella percezione, che è la stessa dei soldati le cui vite sono appese a un filo, in un’atmosfera sospesa in cui il rischio è tangibile e concreto in ogni fotogramma. Ed è un racconto crudo quello di 2000 metri ad Andriivka, che non cede alla spettacolarizzazione, ma che è testimonianza reale e durissima tanto nella documentazione delle tappe che portano alla meta quanto nelle confessioni private che i soldati del plotone affidano al giornalista, fatte di storie diverse e un obiettivo comune.

Titolo originale: 2000 Meters to Andriivka

Regia: Mstyslav Cernov

Sceneggiatura: Mstyslav Cernov

Genere: Documentario

Durata: 108 minuti

Paese: Ucraina

Data di uscita: 19 gennaio 2026

Distribuzione: Wanted Cinema