2020: l’odissea di fiere ed esposizioni internazionali

A causa della situazione di emergenza globale alcuni tra gli eventi internazionali più importanti dedicati all’arte, programmati per quest’anno, sono stati posticipati o cancellati. Ovviamente gli aggiornamenti dipendono dall’evolversi della situazione mondiale, intanto mentre restiamo a casa fiere ed esposizioni internazionali offrono, attraverso i loro siti web, contenuti online per restare in contatto con il pubblico, stuzzicandone la curiosità e promuovendo la passione per l’arte.

Tra i più discussi eventi d’arte coinvolti nella drammatica attualità compare TEFAF Maastricht, una delle più grandi fiere del settore che ha aperto normalmente la sua 33° edizione il 7 marzo, per poi concludersi in anticipo. Infatti, dopo pochi giorni di apertura, gli organizzatori hanno deciso di chiudere a causa di un caso positivo di COVID-19 riscontrato tra gli espositori. L’edizione della fiera dei Paesi Bassi si è dunque conclusa l’11 marzo, rinunciando ad un weekend che si prospettava redditizio ma contribuendo così a bloccare l’ulteriore espansione del virus. Il catalogo della fiera può comunque essere sfogliato online al seguente indirizzo: https://issuu.com/tefafsocial/docs/maastrichtcatalogue2020

Confermata ma posticipata TEFAF New York Spring, la fiera – dedicata all’arte moderna e contemporanea e al design – non si terrà più nell’atmosfera primaverile del mese di maggio ma a fine ottobre. Le date precise sono dal 31 ottobre al 4 novembre (preview il 30 ottobre); conseguentemente TEFAF New York Fall, la fiera dedicata alle Belle Arti dall’antichità al dopoguerra e normalmente realizzata in autunno, non si svolgerà quest’anno. Nella pagina del sito di TEFAF NY riservata al Cultural Program si possono seguire gli incontri realizzati durante le edizioni precedenti, talks dedicati ai temi più disparati: dall’arte latinoamericana alla ricostruzione di Notre-Dame fino al mercato dell’arte in Cina. Arricchisce poi l’offerta online la sezione video “Meet the Expert” dove esperti del settore presentano opere ed artisti, e la possibilità di leggere il “TEFAF’s annual Art Market Report”.

La Grande Mela nel 2020 deve rinunciare ad un altro prestigioso appuntamento: Frieze New York (prevista per il 6-9 maggio) è stata annullata, gli organizzatori hanno deciso di rinunciare all’edizione 2020 e proiettarsi verso il 2021. Tuttavia l’evento satellite Frieze Sculpture, previsto al Rockfeller Center, è solo posticipato, le date saranno annunciate nel sito dell’istituzione: Frieze. Sul sito l’utente può inoltre navigare in diverse sezioni tra cui Video e Magazine. La rivista, fondata nel 1991 e motore originario dell’evento, presenta diversi articoli che esprimono alcuni punti di vista in merito a quanto sta accadendo al mondo dell’arte e l’importanza che sta assumendo il web nella volontà di superare questa crisi.

Intanto Art Basel, evento attesissimo del mese di giugno, è stata posticipata a settembre, precisamente dal 17 al 20 settembre – con preview prevista per il 15 e 16. Da segnalare le Stories sul sito di Art Basel, video, interviste e notizie che propongono diversi percorsi nel mondo dell’arte contemporanea e interrogano la situazione presente.

Liste Art Fair Basel si svolgerà dal 14 al 20 settembre, come comunicato nel sito .

In Asia sono state cancellate Art Basel Hong Kong e Art Central Hong Kong, originariamente previste tra il 18 e il 22 marzo. La prima ha messo a disposizione del pubblico il progetto “Online Viewing Rooms”: dal 18 al 25 marzo 250,000 visitatori virtuali hanno visto le opere presentate da galleristi e curatori per la fiera 2020. Il progetto è concluso ma le liste di espositori ed artisti sono ancora reperibili sul sito principale . Iniziativa simile è quella proposta da Art Central Hong Kong, tramite il sito ArtSy il pubblico può vedere online fino al primo maggio le opere presenti in fiera. Già annunciate le date del prossimo anno per entrambe le fiere: Art Basel Hong Kong si terrà dal 25 al 27 marzo 2021, mentre Art Central Hong Kong dal 24 al 28 marzo 2021.

Anche Il Salone del Mobile di Milano ha comunicato le date del prossimo Salone, previsto per il 2021 dopo che l’edizione di quest’anno è stata definitivamente annullata (un primo rinvio era previsto per giugno). L’edizione dal 13 al 18 aprile 2021 sarà speciale poiché unirà le sezioni che solitamente si alternano biennalmente e cioè Euroluce, EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno.

Altri due importanti eventi culturali della città meneghina sono slittati al secondo weekend di settembre: MiArt e MIA Photo Fair. La fiera d’arte di Milano, impossibile da realizzare in aprile, aprirà al pubblico dall’11 al 13 settembre, praticamente parallela alla fiera fotografica che si terrà sempre dal 10 al 13 settembre. Aspettando queste nuove edizioni si possono intanto recuperare le immagini delle edizioni precedenti nella Media Gallery di MiArt o leggere la preview di MIA Photo Fair sempre sul sito ufficiale.

Stesse date sono state scelte anche per Berlin Gallery Weekend che da maggio si sposta a settembre e arricchisce ulteriormente il programma della Berlin Art Week, prevista sempre nella seconda settimana di settembre. Gli aggiornamenti legati a entrambi gli eventi verranno pubblicati online nei rispettivi siti, dove si possono trovare anche mappe, fotografie e comunicati delle edizioni precedenti, mentre qui si trova il Magazine della Berlin Art Week 2019.

Predilige invece ottobre la FIAC di Parigi che conferma le date dal 22 al 25 ottobre, in attesa delle ultime adesioni (deadline per la candidatura posticipata all’8 aprile) sul web si trova una carrellata di brevi video – tips – in cui artisti, curatori e galleristi donano suggerimenti per orientare, incuriosire e far riflettere sull’arte contemporanea.

Infine da segnalare le date di altre importanti fiere che si svolgono in Italia: Artissima a Torino dal 6 all’8 novembre 2020 (per l’edizione 2019 sono disponibili le interviste del progetto “Artissima Stories 2019” e il virtual tour). Mentre ArtVerona, con il nuovo direttore artistico Stefano Raimondi, riprogramma la fiera dall’11 al 13 dicembre 2020.

#larteresiste