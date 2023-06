26º Cinemambiente a Torino, 5-12 giugno 2023

(Comunicato stampa Cinemambiente)

La 26ma edizione del Festival CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana

dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta

da Gaetano Capizzi, si svolge dal 5 all’11 giugno 2023 a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile in replica, tramite il sito www.festivalcinemambiente.it, fino al 18 giugno.

I FILM E LE SEZIONI. L’edizione 2023 presenta 82 film, in arrivo da 38 Paesi, in

rappresentanza di 5 continenti: uno sguardo globale sullo stato del Pianeta e sui temi “più

caldi” al centro del dibattito ambientale internazionale (giustizia climatica e giustizia sociale, difesa del suolo, estrattivismo, inarrestabilità del riscaldamento globale, transizione

ecologica) che il Festival propone nella consueta suddivisione del Concorso documentari,

Concorso cortometraggi e nelle due sezioni non competitive Made in Italy e Panorama.

L’APERTURA E LA CHIUSURA. Il Festival si aprirà, come tradizione, con Il Punto di Luca

Mercalli, che sarà seguito dal film inaugurale, The Letter: a Message for Our Earth, ispirato

all’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco e introdotto dall’arcivescovo di Torino Roberto

Repole. La serata finale ospiterà un talk del Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus,

che parlerà di “Un mondo a tre zeri” (zero povertà, zero disoccupazione e zero emissioni);

il film di chiusura sarà Breaking Social, il nuovo lungometraggio del regista svedese

Fredrik Gertten, già autore di Bikes vs Cars.

GLI OSPITI, I PREMI E LE MASTERCLASS. Tra gli ospiti della 26ma edizione: il regista russo

Victor Kossakovsky, che verrà insignito del Premio Stella della Mole 2023 e di cui sarà

proiettato l’ultimo film, Gunda; l’attore e drammaturgo Andrea Pennacchi, a cui va il

Premio Ciak verde e a cui il Festival rende omaggio con la proiezione di Pluto, di Renzo

Carbonera; i due registi presenti in giuria, il georgiano George Ovashvili e la russa Nicole

Gratovsky, di cui verranno proposti, rispettivamente, i film Corn Island e I, Beast, codiretto

dall’autrice con il marito Alexander; lo scrittore valdostano Claudio Morandini, vincitore del

Premio letterario Le Ghiande 2023. Due le masterclass dell’edizione: una affidata a Victor

Kossakovsky, l’altra al regista cileno Pablo Larraín.

IL FESTIVAL “OFF”. In un’edizione particolarmente “diffusa”, il Festival si allargherà dalle

sale aglispazi aperti cittadini con il Villaggio della Biodiversità, “costruito”, in collaborazione

con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nelle vie adiacenti il Cinema Massimo,

con l’installazione ANTIMATTER_STONE, dello scultore Sebastiano Pelli, realizzata con il

Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in Piazzetta

Reale, con la mostra multimediale One Planet One Future dell’artista ambientale Anne

de Carbuccia, allestita con l’Università degli studi di Torino nel Cortile del Rettorato.

I TEMI DEI PANEL E DEGLI INCONTRI. Molti, come sempre, i temi di attualità affrontati dal

Festival in panel e incontri organizzati con i tanti partner: tra questi, la conversione

ecologica (con Casacomune), dibattuta nei suoi molteplici aspetti con interventi, tra gli

altri, di Leonardo Boff, Carlo Petrini, Luigi Ciotti, il problema della siccità (con Regione e

Arpa Piemonte), le prospettive di Torino Città 30 (con Fiab Torino Bike Pride), esaminate

anche nel quadro della proposta di legge nazionale per la riduzione della velocità dei

veicoli motorizzati in ambito urbano, gli effetti sociali delle criticità ambientali e la realtà,

sempre più drammatica, dei rifugiati climatici (con l’Archivio Superottimisti), le

potenzialità del mezzo audiovisivo per la comunicazione scientifica e la diffusione dei

risultati della ricerca (con l’Università degli studi di Torino).

Informazioni:

Il Festival si svolge a Torino, dal 5 all’11 giugno 2023. Le proiezioni saranno

ospitate nelle sale Cabiria e Soldati del Cinema Massimo – Museo Nazionale del Cinema

(via Giuseppe Verdi 18, Torino, tel. 011 8138574).

A partire dal giorno successivo alla proiezione in sala, una selezione di film sarà visibile online tramite il sito del Festival, www.festivalcinemambiente.it, fino al 18 giugno, sulla piattaforma OpenDDB, che avrà una capienza di 500 accessi per ciascun titolo.