“28 anni dopo” di Danny Boyle

A più di vent’anni di distanza dal primo film dedicato alla epidemia di rabbia che trasforma gli uomini in zombie, 28 giorni dopo, Danny Boyle e Alex Garland fanno nuovamente squadra per il terzo capitolo della trilogia (o forse il primo di una nuova) che non è solo uno zombie movie, ma si apre a un coming-of-age e sconfina in un horror (quasi) d’autore

Sono trascorsi 28 anni dal giorno in cui un gruppo di ambientalisti ha liberato da un laboratorio londinese alcune scimmie affette da una forma di rabbia che trasforma gli esseri umani in zombie. La Gran Bretagna è da allora, in quarantena, terra di nessuno infestata da zombie – alcuni velocissimi predatori, altri mostri bluastri striscianti sul terreno – e isolata dal resto del mondo. Non è necessario aver visto i precedenti 28 giorni dopo (2003) e 28 settimane dopo (2007). All’inizio di 28 anni dop c’è un eloquente sommario per immagini con la ipnotica colonna sonora della poesia Boots di Rudyard Kipling letta da Taylor Holmes.

Sull’isola di Holy Island, collegata alla terraferma da un istmo che viene sommerso durante l’alta marea, vive una piccola comunità di sopravvissuti in completo isolamento e fermi a una civiltà di inizio Novecento: mancano le tecnologie, vivono una economia basata su ciò che possono procurarsi pescando e coltivando, hanno sistemi di difesa antiquati ma efficaci, seguono rigide regole che permettono al piccolo gruppo di sopravvivere ai potenziali attacchi degli zombie. Qualcuno sta pensando a un riferimento alla Brexit? Assai probabile.

Per il dodicenne Spike (strepitoso debutto per Alfie Williams) è arrivato il momento del rito di passaggio dall’innocenza alla adolescenza: accompagnato dal padre Jamie (Aaron Taylor-Johnson) saluta la madre Isla (Jodie Comer) depressa e ammalata di una malattia debilitante ma non ancora diagnosticata e si avvia sulla terraferma. Dovrà uccidere uno zombie con arco e freccia, dimostrando di aver appreso gli insegnamenti del padre cacciatore. Tra le regole di Holy Island: nessuno è autorizzato ad andare a cercare chi si avventura oltre l’istmo. Chi non torna deve arrangiarsi per sopravvivere.

Non tutto va per il verso giusto, là sulla Terraferma. Garland e Boyle disseminano l’avventura di Spike e Jamie di pericolosi agguati delle orripilanti creature che padre e figlio superano a ritmo serrato. Grazie alle riprese effettuate utilizzando fino a 20 iPhone 15 con lenti particolari e montati su un semicerchio e al formato ampio dello schermo – di solito utilizzato per proiezioni Imax – lo spettatore affronta la visione sentendosi quasi parte dell’esperienza.

Mentre è sulla terraferma Spike apprende dell’esistenza di un medico – figura professionale che sull’isola non esiste – che potrebbe curare sua madre. Tornato sull’isola e festeggiato come un eroe dall’intera comunità, il ragazzino decide però decide di fuggire con Isla sulla terraferma alla ricerca del dottor Kelson (Ralph Fiennes). A questo punto il film di Boyle perde la sua caratteristica di zombie-movie, cambia direzione e si trasforma in un coming-of-age e in una riflessione sull’importanza degli affetti e della famiglia. Il dottor Kelson, spalmato di iodio e con la testa rasata, assomiglia più a uno stregone che a un medico, vive in un Tempio di ossa (250 mila ossa e 5.500 crani finti, 6 mesi per la realizzazione) che è un omaggio a tutti i morti dell’epidemia e non solo.

E fa il suo lavoro di medico, diventando al contempo anche una figura di riferimento per il giovane Spike, che prende una decisione difficile e in parte imprevedibile. Forse gli appassionati del puro e semplice genere horror non saranno felici, ma il cambio di direzione giova al film, introduce l’idea che sia possibile fare qualcosa di buono anche in situazioni estreme e malgrado un paio di scene un po’ troppo lunghe, rende meno prevedibile l’epilogo.

Epilogo che grazie a un interessante cameo finale di Jack O’Donnell semina la curiosità per il prossimo capitolo: 28 Years Later- The Bone Temple, scritto ancora dal geniale Alex Garland (Civil War, Warfare) ma diretto dalla regista americana Nia DaCosta, in uscita il 6 gennaio 2026

Capiremo forse dopo The Bone Temple se 28 Anni Dopo sia l’ultimo capitolo di una trilogia iniziata nel 2003 o se sia il primo capitolo di una nuova trilogia.

Un film da vedere al cinema. Danny Boyle e Alex Garland sanno come tenere alta l’attenzione.

Titolo originale: 28 Years Later

Regia: Danny Boyle

Sceneggiatura: Alex Garland

Interpreti: Alfie Williams, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

Durata: 115 minutiDistribuzione: Sony Pictures

Uscita Italia (cinema): 19 giugno 2025