“28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa” di Nia DaCosta

Meno zombie, più ironia. Nel quarto capitolo della serie iniziata con 28 giorni dopo (2002) e proseguita con 28 settimane dopo (2007) o il secondo della trilogia iniziata con 28 anni Dopo (2025), il testimone della regia passa da Danny Boyle a Nia DaCosta, Alex Garland (Civil War, Warfare) resta saldo al timone della sceneggiatura, Ralph Fiennes è strepitoso dipinto in arancione-iodio e danzante sulle note degli Iron Maiden e infine c’è un atteso ritorno, che prepara il terreno per il prossimo film, ancora senza data di uscita.

28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa comincia là dove era finito 28 anni Dopo: il giovane Spike (Alfie Williams) incontra e viene salvato da un gruppo di sopravvissuti capitanati dal sadico, violento e manipolatore Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell), che crede di essere il figlio del Grande Caprone e ha un piccolo seguito di sette invasati discepoli sopravvissuti al virus della rabbia e agli zombies che ormai popolano la Gran Bretagna. Una setta di ragazzi isolati dal mondo, che modellano la loro estetica su quella del presentatore inglese Jimmy Savile (intrattenitore televisivo famosissimo in Gran Bretagna, dopo la cui morte emersero molteplici accuse di abusi sessuali su minori), uccidono e torturano traendone un certo piacere con modalità da Arancia Meccanica. Per il giovane Spike è una discesa negli inferi della crudeltà umana, apparentemente senza via di scampo.

Nel frattempo il dottor Ian Kelson – personaggio sempre più complesso e sfaccettato descritto al meglio da Ralph Fiennes – continua a prendersi cura del suo monumento alla morte, il Tempio delle Ossa del titolo, e cerca di comunicare con il gigantesco zombie Alfa che lui ha ribattezzato Samson (Chi Lewis-Parry), che non uccide ma tranquillizza con sedativi, per studiarne il comportamento in una nuova dinamica che potrebbe cambiare il mondo cosi come lo conoscono i sopravvissuti.

Ci sono gli infetti e ci sono i non infetti. Ma chi sono quelli che fanno più danni? Da qui la scelta meno zombie: rispetto ai precedenti capitoli ne Il Tempio delle Ossa gli zombie ci sono, ma sono gli esseri umani ad essere veramente pericolosi e la banda dei Jimmies che si nutrono di barbarie e crudeltà gratuita. Mentre il temibile zombie Alfa Samson finisce per mostrare un lato umano.

Due mondi, quello del dr. Kelson e dei Jimmies, che si incontreranno nella seconda metà del film con risultati spettacolari quanto sorprendenti.

Nia DaCosta dirige con mano ferma e uno stile personale, senza rischiare di imitare lo stile nervoso e frenetico di Danny Boyle, creando qualcosa dai ritmi più lenti ma non certo meno carichi di tensione. La violenza espressa ed esplicitata soprattutto quando è opera degli uomini – della banda dei Jimmy nella fattispecie – è parte integrante della narrazione e del ritratto di un mondo che ha analogie con il presente.

Parte integrante sono anche i momenti di umorismo e ironia, a cominciare dall’aspetto di cattivo da cartoon di Jimmy Crystal – Jack O’Connel. (per la cronaca lui è anche un vampiro molto cattivo in Sinners). Onore a Garland e DaCosta per essere riusciti a mescolare abilmente questa componente leggera con la violenza, fisica e psicologica, sottolineata da una magnifica colonna sonora di Hildur Guðnadóttir con alcuni brani metal che trova il suo apice nella scena in cui il dr Kelson danza sulle note di The Number of the Beast degli Iron Maiden tra le ossa del Tempio delle Ossa(250 mila ossa e 5.500 crani finti, 6 mesi per la realizzazione).

Infine c’è il preannunciato ritorno nel cast di Cillian Murphy, seppure negli ultimi minuti del film, non solo come produttore esecutivo, in preparazione di un suo ruolo fondamentale nel terzo film, che dovrebbe essere diretto ancora da Danny Boyle.

28 anni dopo – Il tempio delle ossa è da vedere assolutamente al cinema, per i suoni, per apprezzare i movimenti di macchina e la full immersion in un mondo di fantasia che esplora la natura del male, riflette su una umanita’ che non apprende dai propri errori e si aggira in un mondo in rovina, dimentica il passato, ma, in fondo in fondo, non ci lascia senza un briciolo di speranza.

Titolo originale: 28 Years After – The Bone Temple

Regia: Na da Costa

Sceneggiatura:Alex Garland

Cast: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Emma Laird, Cillian Murphy, Chi Lewis-Parry

Fotografia:Sean Bobbitt

Musiche:Hildur Guðnadóttir

Durata: 109 min

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita (cinema): 15 gennaio 2026