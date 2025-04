“30 Notti Con il Mio Ex” di Guido Chiesa

Dopo Cambio Tutto, Guido Chiesa torna a collaborare con la sceneggiatrice Nicoletta Micheli per il remake di 30 noches con mi ex, film argentino del 2022 diretto da Adrián Suar.



Bruno (Edoardo Leo) è un consulente finanziario, un buon uomo ligio alle regole, devoto all’insopportabile e maleducata figlia liceale Emma (Gloria Harvey).

Terry (Micaela Ramazzotti), la madre della ragazza, vive in comunità da anni, dopo una forse sottovalutata depressione post partum e forse vari esaurimenti. La responsabile della comunità (Anna Bonaiuto) ritiene che Terry sia finalmente pronta a essere inserita nella società.

Prima deve necessariamente passare 30 giorni “custodita” da qualcuno di affidabile, per questo viene convocato l’ex marito Bruno.

Titubante e sconcertato l’uomo, soprattutto per la figlia, accetta di ospitare Terry. La convivenza mette tutti, Bruno in primis, a disagio.

La presenza di Terry, i suoi alti e bassi, e i suoi sorrisi riescono a scalfire a poco a poco la corazza di Bruno anche nelle situazioni più critiche.

Più che una commedia è un dramma molto serio sulla fatica pesante come una roccia di riuscire a convivere con una persona psicologicamente fragile e costruirle intorno una casa su misura. Guido Chiesa e Nicoletta Micheli hanno schematizzato la sensibilità emotiva che una donna con l’esperienza di Terry si trascina dietro. Non basta qualche breve e sbilanciato flashback a mostrare la disperazione di una giovane madre che non sa come chiedere aiuto e di un giovane padre che non sa come aiutare, e non basta nemmeno a colmare il vuoto con un’ondata di commozione o empatia tra una gag e l’altra, tra una crisi ingestibile di Terry e la rinata disperazione di un uomo, che si trova contro un’insolente figlia adolescente. Non è semplice gestire un tema così complesso con i toni della commedia, perché per quanto bravi possano essere gli attori, la realtà dietro la macchina da presa non è una favoletta benestante.