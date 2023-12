50 km all’ora di Fabio De Luigi

Fabio De Luigi torna dietro la macchina da presa con il suo terzo film da regista, 50 km all’ora, remake della commedia tedesca campione di incassi di Markus Goller 25 km/h, al cinema dal 4 gennaio. Tra road movie, family movie, romanzo di formazione e commedia dall’impianto classico, il nuovo film di De Luigi racconta la storia di due fratelli. Rocco (De Luigi) e Guido (Stefano Accorsi) si ritrovano dopo trent’anni di distanza in occasione del funerale del padre, un uomo cinico e burbero, malato da tempo, interpretato da Alessandro Haber. I due non potrebbero essere più diversi e se da ragazzini erano letteralmente inseparabili – sempre in sella ai loro motorini – la vita li ha portati ad allontanarsi senza ritrovarsi più. Fino alla morte del padre che, in una lettera, ha espresso le sue ultime volontà, chiedendo ai figli di spargere le sue ceneri sulla tomba della moglie a Cervia. Guido e Rocco si mettono in sella ai loro vecchi motorini in un viaggio attraverso l’Emilia Romagna per cercare di sanare i rancori del passato.

50 km all’ora è una commedia gradevole e garbata, che alterna battute a ritmo serrato a momenti dove i toni si fanno più sommessi e riflessivi. Il momento comico è scaturito dalle interazioni tra i due attori protagonisti che, pur al netto di uno sviluppo non sempre efficace dei rispettivi personaggi e di una sceneggiatura a tratti troppo esile, dimostrano di avere una bella alchimia sullo schermo. De Luigi e Accorsi danno vita a due personaggi umanissimi, nelle loro fragilità e in quel velo di malinconia che hanno spesso sul volto e in cui risulta facile identificarsi. Non tutte le battute funzionano e alcune delle trovate comiche lasciano il tempo che trovano nello svolgimento della storia, così come gli spunti più riflessivi e profondi zoppicano leggermente in quella che sembra un’incertezza della direzione da prendere. Impeccabile Alessandro Haber che, pur con un minutaggio limitatissimo sullo schermo, riesce a farsi ricordare.

Regia: Fabio De Luigi

Sceneggiatura: Fabio De Luigi

Genere: Commedia

Cast: Fabio De Luigi, Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Paolo Cevoli, Marina Massironi

Durata: 110 minuti

Paese: Italia

Data di uscita: 4 gennaio 2024

Distribuzione: Eagle Pictures