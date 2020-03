70.Berlinale: Willen Dafoe e Abel Ferrara presentano Siberia

di Alberto Pagan

Isolatosi dal resto del mondo in mezzo alla tundra, un uomo esplora il proprio subconscio e i propri sogni.

Abel Ferrara e Willen Dafoe presentano alla 70. Berlinale Siberia.

La pellicola narra la storia di un uomo, Clint (Willdn Dafoe) ritirato in una baracca isolata tra i ghiacci in Siberia, dove analizza il suo subconscio. Anche in isolamento non riesce a trovare pace. Una sera decide di tornare a vivere non isolato e affrontare se stesso e il suo passato.

Anche in questo film Abel Ferrara ci racconta una storia forse a tratti biografica magistralmente interpretata da Willen Dafoe.