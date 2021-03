Il Teatro Villa dei Leoni con La Piccionaia e il sostegno del Comune di Mira, nonostante la situazione di grande incertezza, propone per le scuole del territorio mirese una serie di attività teatrali declinate per fasce d’età. Il progetto di connessione con le nuove generazioni si suddivide in due aree: da una parte le scuole primarie e secondarie di primo grado che potranno aderire a “Palcoscenico Digitale”, un’offerta di teatro in live streaming fruibile in maniera innovativa e interattiva tramite la lavagna LIM, presente in quasi tutte le classi delle scuole del mirese. Le scuole dell’infanzia invece ospiteranno alcuni artisti de La Piccionaia, da Aurora Candelli a Francesca Bellini, da Valentina Dal Mas a Matteo Balbo e Julio Escamilla, per una serie di narrazioni, giochi teatrali, interazioni in presenza, nel rigido rispetto delle norme di prevenzione Covid-19. Il tutto offerto gratuitamente alle scuole miresi, fino ad esaurimento disponibilità, grazie al forte e convinto sostegno da parte del Comune di Mira e del Sindaco – Assessore alla Cultura Marco Dori.

Il progetto “palcoscenico digitale” live streaming per le scuole primarie e secondarie di primo grado: ogni compagnia ha lavorato su progetti di ricerca specifici per favorire l’interazione con i giovani spettatori. La fruizione avverrà attraverso l’utilizzo della Lim o di un computer collegato ad un videoproiettore con webcam.

Gli spettacoli in streaming: per la scuola primaria gli spettacoli in streaming saranno “Comincia a correre” di Carlo Presotto e Paola Rossi, “Olga e Arturo” della Compagnia toscana TPO. Per i ragazzi della secondaria, il lavoro di profonda attualità di Davide Giordano “Nickname: @leonechestriscia” sul bullismo e cyberbullismo.

Giochi teatrali in presenza per la scuola dell’infanzia: la proposta di giochi teatrali con uno o più attori in presenza in ogni singola sezione / “bolla” è costruita per alternare momenti di narrazione, di azione scenica a momenti interattivi e di attività motorie e manuali che vedono protagonisti i bambini.

I giochi teatrali: di Aurora Candelli, con Aurora Candelli e Julio Escamilla, sono tre giochi teatrali che si alternano a narrazioni per l’infanzia: “Accendi la notte”, “Teatro di carta” carta e “Fantastico Rodari”. Di Ketti Grunchi la versione narrativa di “Cucù”, un gioco ironico sul tema della sorpresa e infine Valentina Dal Mas proporrà due interazioni teatrali, sempre per la scuola dell’infanzia: “MostroGiraMondo” e “Da dove guardi il mondo” in versione “gioco teatrale”.

La cornice pedagogica: Carlo Presotto: particolare cura verrà messa nella tutela dell’attenzione artistica e pedagogica delle proposte, con la supervisione di Carlo Presotto, che, oltre ad essere direttore artistico de La Piccionaia è docente presso l’area di pedagogia dello IUSVE.

È possibile ancora verificare la disponibilità di date per le attività al 349 3843247 – Ufficio Teatro Villa dei Leoni.