La “Dottoressa Doogie” arriva su Disney+

Dottoressa Doogie – un dramedy di formazione ispirato alla serie medical di successo Doogie Howser – segue Lahela “Doogie” Kamealoha, una ragazza prodigio di 16 anni che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e una vita da adolescente. Con il supporto della sua premurosa e divertente ‘ohana (famiglia) e degli amici, Lahela è determinata a trarre il massimo dai suoi anni da adolescente e a forgiare la sua strada.

Ambientato nelle moderne Hawaii, Dottoressa Doogie è girato a O’ahu. La creatrice ed executive producer Kourtney Kang (E alla fine arriva mamma, Fresh Off the Boat), nata alle Hawaii e cresciuta in un sobborgo di Philadelphia da madre irlandese e padre coreano, trasporta la sua storia ed esperienza di vita in questa serie incentrata su una ragazza asioamericana.

Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) è la protagonista della serie insieme a un cast vario e talentuoso che comprende: Kathleen Rose Perkins (Cambio di direzione) nel ruolo della dottoressa Clara Hannon; Jason Scott Lee (Mulan) è Benny Kamealoha; Matthew Sato (Hawaii Five-0) è Kai Kamealoha; Wes Tian è Brian Patrick Kamealoha; Emma Meisel (American Horror Story) è Steph; Mapuana Makia (Alla scoperta di ‘Ohana) è Noelani, e Jeffrey Bowyer-Chapman (UnREAL) è Charles. Tra gli attori ricorrenti ci sono anche Alex Aiono (Alla scoperta di ‘Ohana) nel ruolo di Walter e Ronny Chieng (Crazy & Rich) in quello del dottor Lee.

Dottoressa Doogie sarà disponibile a partire dall’8 settembre in esclusiva su Disney+, con un nuovo episodio ogni mercoledì.