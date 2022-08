In occasione centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922, all’interno del 16° Sedicicorto Forlì International Film Festival, verrà allestito, in collaborazione con il Cinit Cineforum Italiano, a Forlì uno spazio espositivo presso la Galleria Wundergrafik, che accoglierà un ampio numero di opere realizzate da importanti artisti (illustratori, disegnatori, pittori, vignettisti, incisori) ognuno dei quali offrirà allo spettatore una diversa interpretazione dell’immagine dello scrittore e poeta attraverso la propria tecnica. Saranno parte integrante della mostra anche alcune foto, concesse in licenza d’uso, che lo riprendono. .Il titolo della mostra è: “PP Pasolini, cent’anni di luce”, a testimonianza di quanta luce ha diffuso e continua a diffondere, ispirando persone e artisti di tutto il mondo.Tanti gli artisti che hanno aderito a questo omaggio collettivo dedicato a Pasolini. Diverse anche le opere Internazionali, provenienti da artisti del Cile, Portogallo, Spagna, Francia, Armenia. Del resto Pasolini ha lasciato un segno indelebile nella vita di tanti in Italia e nel mondo: le sue opere hanno , infatti, disegnato un modo d’interpretare il presente e il futuro e ad oggi assumono ancora di più un significato profondo.La mostra è in presenza a Forlì presso la Galleria Wundergrafik, dall’ 1 al 16 Ottobre ma prevede anche un allestimento in modalità online fino al 2/11/2022 (giorno della morte di Pasolini),cliccando il link sotto riportato, per permettere ai tanti estimatori di partecipare a questa singolare iniziativa.

https://sedicicorto.it/mostra-pasolini/