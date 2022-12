Nuovo appuntamento con “La Città a Teatro 2022-2023”, la rassegna di prosa del Teatro di Mirano: giovedì 15 dicembre, alle ore 21, Michele Serra porta in scena L’AMACA DI DOMANI – considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca.

Michele Serra è giornalista, umorista e scrittore. Dal luglio 2001, sulle pagine del quotidiano La Repubblica, viene pubblicata la sua ormai celeberrima rubrica fissa, L’amaca: un appuntamento quotidiano con i lettori in cui descrive con garbata ironia vizi e costumi della politica e della società italiana. Michele Serra è anche autore televisivo: è sua la firma, con altri, di svariate edizioni di Che tempo che fa. Il primo corsivo quotidiano di Michele Serra uscì il 7 giugno del 1992 sull’Unità. “Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di questo monologo teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente. Serra apre al pubblico la sua bottega di scrittura, senza nascondere le scorie, i trucioli, le fatiche. Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa. L’analisi del testo (text mining) incombe: aiuta Serra a dipanare la matassa della propria scrittura, ma gli fornisce anche traccia delle proprie debolezze e delle proprie manie. Il vero bandolo, come per ogni cosa, forse è nell’infanzia. Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.”

L’AMACA DI DOMANI è scritto e interpretato da Michele Serra, diretto da Andrea Renzi. Aiuto regia e direzione di scena sono di Luca Taiuti, scene e costumi di Barbara Bessi, le luci di Cesare Accetta, l’organizzazione generale di Lello Becchimanzi. Lo spettacolo è una produzione SPA live in collaborazione con Teatri Uniti e Associazione Casa del Contemporaneo.

BIGLIETTI: sono ancora pochi i biglietti disponibili per lo spettacolo: € 18 intero / € 15 ridotto / € 10 studenti / € 8 studenti in gruppo solo in prevendita (minimo tre persone). Riduzioni: over 65, under 26, convenzioni, cral aziendali, dipendenti del Comune di Mirano, persone con disabilità e accompagnatori. Biglietti disponibili on line su www.miranoteatro.it o in biglietteria il martedì dalle 16 alle 17.30, giovedì dalle 12 alle 14, la sera di spettacolo dalle 20.