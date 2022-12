Si è concluso col botto e con ampio consenso di pubblico e dei palati cinefili più sopraffini, il cartellone autunnale del Nuova Presenza, organizzato in partenariato con Banca del Tempo presso la sala “Vittoria” di Alì Terme. Molto gradite le otto opere prescelte dal direttore artistico Orazio Leotta, fino alla pellicola conclusiva, “Per niente al mondo” di Ciro d’Emilio, che ha visto presente in sala l’attore Guido Caprino ad incontrare gli abbonati storici del Cineforum insieme agli studenti degli Istituti Superiori “ S. Pugliatti” di Taormina e Furci Siculo e i Licei “E. Trimarchi” e “C. Caminiti” di S.Teresa di Riva e Giardini-Naxos, i quali hanno rinverdito i fasti degli anni d’oro del cineforum jonico, contribuendo ad inattesi sold-out nelle rappresentazioni centrali dei pomeriggi cinematografici, richiedendo proiezioni straordinarie.

Gli organizzatori sono stati estremamente soddisfatti dalla presenza di Guido Caprino, artista “di casa” (cresciuto nella vicinissima Nizza di Sicilia) disponibile a incontrare il pubblico, e ritrovare gli amici e, soprattutto, rivedere la propria sala cinematografica seduto tra la sua gente. Durante in cineforum sono state condotte attività didattiche e culturali con gli studenti per la rilettura e l’analisi dei film, con schede preparate dagli esperti del comitato organizzatore (Ignazio Vasta, Massimo Cicala, Caminiti e Leotta) e con il supporto e coordinamento dei docenti referenti. Tra qualche giorno la giuria degli studenti decreterà anche il miglior film della rassegna; inoltre ci saranno importanti premi destinati ai giovani cinefili per partecipare gratuitamente alla prossima 80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, guidati dagli esperti del Nuova Presenza.