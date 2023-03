Primo appuntamento del 2023 per i soci del Cineforum Vittoriese Gianfranco Da Re di Vittorio Veneto. L’attività riprende venerdì 3 marzo con la rassegna “Grand Tour – Viaggio in Europa”, che viene inaugurata nella Sala Gianfranco Da Re dell’Area Fenderl dal film “La Talpa” (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011) di Tomas Alfredson. Ambientata nella Londra dei primi anni settanta del ‘900, la storia che vi si narra segue le indagini per scovare un agente doppiogiochista sovietico tra i vertici dei servizi segreti britannici. Tratto da un romanzo di John le Carrè, Il film è interpretato da un superbo Gary Oldman, nei panni del protagonista George Smiley, affiancato da un cast stellare di colleghi attori britannici: Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Ciarán Hinds, Benedict Cumberbatch, Toby Jones, John Hurt. A seguire venerdì 17 marzo alle 20,45 “L’odio“(La haine, 1995) di Mathieu Kassovitz e venerdì 24 marzo alle 20,45 “Forza maggiore” (Turist, 2014) di Ruben Östlund. Nel mese di aprile sono in programma nell’ordine venerdì 14 e venerdì 21, sempre alle 20,45 “Il conformista” (1970) di Bernardo Bertolucci e “Prima della pioggia” (Pred doždot 1994) di Milčo Mančevski. Ultime tre proiezioni a maggio venerdì 5 La isla minima 2014 di Alberto Rodríguez – Spagna 2014, venerdì 19 Il nastro bianco 2009 di Michael Haneke e venerdì 26 In ordine di sparizione 2014 di Hans Petter Moland.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a cineforumvv@gmail.com