70.Berlinale: Salma Hayek, Javier Barden e Sally Potter presentano: The Roads Not Taken

di Alberto Pagan

The Roads Not Taken è un film del 2020 scritto e diretto da Sally Potter, presentato alla 70.Berlinale.

Racconta la storia di Leo (Javier Bardem) e di sua figlia Molly (Elle Fanning), legata da un grande rapporto con il padre in lotta con la sua psiche e i suoi problemi mentali

tra ricordi e immagini confuse sogna su vite alternative che avrebbe potuto vivere, se avesse fatto scelte differenti.

Viaggia e sogna vite in Messico, New York e Grecia. La regista Sally Pottwr indaga un tema importante, quello delle vite non vissute di fondamentale nell’esperienza umana.

Paradossalmente la figlia vive la difficoltà di cotruire un futuro fatto di scelte attuali.

Un talentuoso Xavier Bardem, che ha dimostrato come in altri ruoli di catturare il pubblico in un personaggio oscuro ed enigmatico, ben supportato da un grande cast come Elle Fanning e Salma Hayek.

Molly, infatti, deve fare i conti anche con la sua vita e soprattutto con un futuro ancora da costruire.

