Il quartier generale del Festival di Berlino è un tripudio di luci (tutte rigorosamente a led, perché il festival è anche “green”), di colori (con il nuovo logo che campeggia ovunque: un orso di pazienti e brevi pennellate blu su fondo rosso) e una babele di lingue. È una festa per il cinema, per l’arte e la cultura. Ma è anche una festa per i berlinesi, che mano e seguono il “loro” festival con passione. E il festiva li ricambia, muovendosi dal centro verso ogni più remota periferia di questa vastissima metropoli (892 km². Da nord-sud 38 km, da est-ovest 55 km.) facendo così di ogni periferia un centro: è la “Berlinale va nei quartieri” ( Berlinale Goes Kietz), iniziativa avviata da anni e che a ogni edizione si estende di più.

NUMERI

I numeri sono da capogiro: 239 soni i film presentati nei dieci giorni di proiezioni (inclusi i cortometraggi) ed è addirittura un po’ “dimagrito” rispetto all’anno precedente, dove ne furono presentati 287. Moltissimi sono i film di registi alla prima presentazione e ancora di più le prime mondiali, distribuiti nelle varie sezioni. Eccole:

CONCORSO: 20 pellicole che, con le co-produzioni, rappresentano 30 Paesi. Ben 19 film sono prime mondiali. Sei film sono diretti o co-diretti da donne.

ENCOUNTERS: 15 film, tutte prime mondiali, in rappresentanza di 17 Paesi Registe donne: 6.

BERLINALE SPECIAL: questa sezione celebra un Orso d’Oro alla carriera per Martin Scorsese e vede grandi nomi quali: Abel Ferrara, Amos Gitai, Nicolas Philibert. Comprende 19 film (16 prime mondiali), da 13 Paesi.

BERLINALE SHORTS: sezione in concorso con 20 film, (14 prime mondiali) da 11 Paesi.

PANORAMA: 31 titoli (25 prime mondiali) da 36 Paesi.

Poi ci sono ancora le sezione FORUM & FORUM EXPANDED, FORUM SPECIAL; GENERATION (film per ragazzi); RETROSPEKTIVE / RETROSPECTIVE & BERLINALE CLASSICS dalla Cinematica di Germania. In più l’evento Berlinale Meets Fußball (Berlinale incontra il football) progetto in vista di Euro2024

BERLINALE PURA E DURA

Ma non è un Festival per tutte le stagioni: la Berlinale sa esattamente da che parte stare. Pochi giorni prima dell’inaugurazione sono stati ritirati tutti gli inviti, fatti già nei giorni precedenti, ai rappresentati politici del partito di estrema destra AfD (Allianz für Deutschland) dopo che costoro si erano esplicitamene espressi su posizioni antidemocratiche, antisemite, anti islamiche, con discorsi discriminatori e inneggianti all’odio.

“È importante per noi, come Festival e come dirigenza, prendere una posizione inequivocabile a favore della più ampia democrazia. Abbiamo perciò informato i politici di AfD che non sono benvenuti alla Berlinale”. Firmato i due direttori Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian. Quest’ultimo, vale la pena di ricordare – e di nuovo con una certa soddisfazione – è italiano ed è nato e cresciuto a Torino.

Quest’anno la presenza di registe è leggermente crescita (39% ; 2023: 38,5%), anche se prevalgono sempre i registi (57%; 2023: 54%)

Presidente della Giuria Internazionale è la regista, attrice e produttrice keniana-messicana Lupita Nyong’o. Tra i giurati siede l’attrice italiana Jasmine Trinca.

ITALIA “COUNTRY IN FOCUS”

Alla Berlinale 2024 l’European Film Market ha posto l’Italia è come “Country in Focus”, per un incontro tra produttori, investitori, distributori e esperti.

Italiani, tra gli sponsor, sono due grandi nomi Armani (sezione beauty) e Campari come co-partner, con una magnifica “lounge” dove gli artisti si fanno preparare il delizioso spritz. Ebbene, lasciatemi un po’ di campanile torinese: il famoso Campari parte da Torino, piazza Castello, dove nel 1842 Gaspare Campari svolse il suo apprendistato presso la già famosa liquoreria fondata nel 1810 dallo svizzero Giacomo Bass.

Due i film italiani in CONCORSO:

Another End, di Piero Messina; con Gael García Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo, Olivia Williams, Pal Aron. Prima mondiale

Gloria!, di Margherita Vicario; con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda. Prima mondiale e opera prima.

Nella sezione BERLINALE SPECIAL:

Dostoevskij, di Damiano & Fabio D’Innocenzo; con Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba, Federico Vanni. Prima mondiale, Serie.

Supersex, di Francesca Manieri, Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni; co Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini. Prima mondiale, Serie.

Nella sezione FORUM:

Il cassetto segreto, di Costanza Quatriglio; Prima mondiale, documentario, sostenuto dalla Torino Film Commission.

Nella sezione GENERATION:

Quell’estate con Irène, di Carlo Sironi; con Noée Abita, Maria Camilla Brandenburg . Prima mondiale.

Altri lavori Cercheranno una PRODUZIONE tramite l’European Film Market di Berlino:

Tartufi, con Umberto Orsini.

Idda’s Breath Irene Dionisio), Kino Produzioni.

La ragazza con la Leica (Alina Marazzi), Vivo Film. (sulla fotografa tedesca ebrea polacca Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia).

Eau de Colony ( Veronica Spedicati), Alcor (produttore Giorgio Gucci

Il Libro “La storia di Cesare. Scegliere a occhi chiusi la felicità”, di Valentina Mastroianni, DeAgostini Libri, sarà presentato nella sezione LIBRI.