A Bassano del Grappa debutta “Abracadabra”, nuova produzione di Babilonia Teatri

Giovedì 17 luglio alle ore 21.20 al Teatro al Castello “Tito Gobbi” di Bassano del Grappa va in scena in Prima Nazionale Abracadabra di Babilonia Teatri, uno spettacolo sulla magia e sulla sua attitudine a sovvertire le leggi della natura, morte dell’essere umano compresa. L’evento è inserito nel cartellone di Operaestate Festival.

Con Abracadabra la compagnia Babilonia Teatri si chiede, infatti, anche se l’immaginario della magia possa qualcosa anche nei confronti della fine umana.

Sul palcoscenico di Abracadabra c’è un vero prestigiatore, ovvero Francesco Simemi, insieme ad Enrico Castellani, Valeria Raimondi ed Emanuela Villagrossi, che attraverso trucchi e illusioni, seducono gli spettatori con un racconto per parole ed immagini dove i corpi fanno i conti con la temporaneità della loro esistenza e il loro rapporto con la fine.

In Abracadabra le magie non esauriscono la loro funzione nella pratica, ma assumono valenza drammaturgica: basterà dire che la magia delle magie, la sparizione ultima, viene evocata attraverso la prestigitazione per affrontare il lutto e tutto ciò che comporta la morte.

Abracadabra è uno spettacolo dove la magia racconta quello che le parole non sanno dire da sole. Lo spettacolo, grazie ad alcune, iconiche, grandi illusioni, sfuma il confine tra vita e morte e si fa ponte tra le due.

“Abracadabra ci prende per mano e ci accompagna in territori da cui spesso scappiamo. È uno spettacolo dove la magia racconta quello che le parole non sanno dire da sole- scrive la compagnia in una nota – Abracadabra, grazie ad alcune, iconiche, grandi illusioni, sfuma il confine tra vita e morte e si fa ponte tra la vita e la morte. Abracadabra si chiede che forma si possa dare al dolore.”

Babilonia Teatri è una compagnia teatrale che si caratterizza per il linguaggio a più voci definito pop, rock e punk e lo sguardo irriverente e divergente sull’oggi che mostra i nervi scoperti del nostro tempo. Per uno stile fuori dagli schemi che intende il teatro come specchio della società e della realtà.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito al Teatro Remondini.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it