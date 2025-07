A Bassano per Operaestate Festival prima nazionale de “La notte dei bambini” di Giuliana Musso 

Domenica 13 luglio alle ore 21.20 al Teatro Remondini va in scena in prima nazionale La notte dei bambini di Giuliana Musso, tra i maggiori esponenti del teatro d’indagine , che ne cura pure la regia e Gaia Nanni – protagonista in scena, con uno spettacolo ispirato ad una storia vera, quella dei bambini dell’Ospedale Meyer di Firenze. L’evento è inserito nel cartellone di Operaestate Festival, promosso dal Comune di Bassano, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

La Notte dei Bambini, narra la storia di un piccolo popolo che si trova a vivere un evento straordinario: il trasferimento, avvenuto nella notte del 14 dicembre 2007, dell’intero Ospedale Meyer di Firenze, l’Ospedale dei bambini, dalla vecchia sede a quella nuova. La città di Firenze si ferma e veglia fino a notte sulla lunga processione delle autoambulanze, chiamata dai fiorentini accorsi “l’autostrada dei bambini”. Nella storia, le voci dei testimoni – gente di strada ma anche personale sanitario – dell’evento si fondono a comporre il racconto corale. Lo spettacolo, infatti, nasce dalle interviste condotte con i protagonisti della vicenda, soprattutto medici, infermieri e volontari.

Gaia Nanni si misura con un monologo dai mille volti umani, divertente e commovente insieme dando vita ai tanti personaggi che stanno sulla strada e vedono passare le ambulanze.

Una storia semplice che sembra una favola, ma in verità non lo è perché è il resoconto di come, in un’emergenza, a tutte le persone è data la possibilità di fare del bene, e di come quel bene spontaneo ci renda felici di essere ciò che siamo.

La Notte dei Bambini è il racconto di un evento “soglia” che separa idealmente il mondo della cura in due episodi: quello di un passato recente, di cui a volte abbiamo già nostalgia, e quello del presente che avanza veloce verso un futuro non del tutto rassicurante r offrendo una riflessione generale sulla perdita di valore del senso della cura della società contemporanea.

Lo spettacolo prodotto da Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole / Fondazione Sipario Toscana Onlus vede le scene di Francesco Fassone, il progetto musicale di Giovanna Pezzetta con arrangiamenti di Leo Virgili, i costumi di costumi Anna Primi e la realizzazione dei costumi dei pupazzi è di Cristina Biondi.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it