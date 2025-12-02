A Bolzano e Trento l’Orchestra Haydn con le Sinfonie Londinesi e pagine di Prokof’ev, Stravinski e Martucci

Martedì 28 ottobre alle ore 20.00 nell’Auditorium di Bolzano si terrà il terzo appuntamento della Stagione sinfonica 2025/26 della Fondazione Haydn con un programma che, dal Classicismo, condurrà l’ascoltatore ai capolavori del Primo Novecento su pagine di Prokof’ev, Stravinskij con una rarità, la versione orchestrale di Notturno di Giuseppe Martucci. Il concerto verrà replicato mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 all’Auditorium di Trento.

«La Stagione della Haydn prosegue con l’intento di creare un ponte tra passato e futuro – afferma il Direttore Ottavio Dantone –, esplorando un repertorio che va dal Settecento ai giorni nostri. Il pubblico potrà così intraprendere un viaggio attraverso i secoli ascoltando capolavori e generi musicali di estrema sfaccettatura e interesse. La Stagione prosegue dunque sotto il segno dell’esecuzione delle Sinfonie Londinesi di Haydn, che aggiunge un ulteriore tassello per il completamento della lettura integrale di queste ultime Sinfonie composte a Londra, accanto a repertori più vicini ai giorni nostri. Si potranno ascoltare infatti un brano di raro ascolto come il poetico Notturno per orchestra di Giuseppe Martucci, o le Danses concertantes di Stravinskij, lavoro tra i più personali dell’autore russo che rivista sé stesso con una serie di danze giocose e interessanti sia da un punto di vista ritmico, strutturale, e armonico con in chiusura la Sinfonia Classica di Prokof’ev ».

