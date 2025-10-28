A Bolzano e Trento l’Orchestra Haydn diretta da Ottavio Dantone

Martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.00 all’Auditorium di Bolzano si terrà il terzo appuntamento della Stagione sinfonica 2025/26 della Fondazione Haydn con un programma che, dal Classicismo, condurrà l’ascoltatore ai capolavori del Primo Novecento su pagine di Prokof’ev, Stravinskij e Martucci. Grazie alla presenza di Ottavio Dantone, Direttore musicale dell’Orchestra Haydn, la Stagione 2025/26 entra così nel vivo della sua ricca programmazione all’insegna del grande repertorio, accostato ad alcune rarità, qui rappresentate dalla versione orchestrale di Notturno di Giuseppe Martucci. Il concerto verrà replicato mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 all’Auditorium di Trento.

«La Stagione della Haydn prosegue con l’intento di creare un ponte tra passato e futuro – afferma il Direttore Ottavio Dantone –, esplorando un repertorio che va dal Settecento ai giorni nostri. Il pubblico potrà così intraprendere un viaggio attraverso i secoli ascoltando capolavori e generi musicali di estrema sfaccettatura e interesse. La Stagione prosegue dunque sotto il segno dell’esecuzione delle Sinfonie Londinesi di Haydn, accanto a repertori più vicini ai giorni nostrim come il poetico Notturno per orchestra di Giuseppe Martucci, o le Danses concertantes di Stravinskij, lavoro tra i più personali dell’autore russo che, al posto di rivisitare autori ed elementi del passato, rivista sé stesso con una serie di danze giocose e interessanti sia da un punto di vista ritmico, strutturale, e armonico. E poi la Sinfonia Classica di Prokof’ev, che a sua volta crea un ponte tra passato e futuro anche se con una struttura prettamente classica, strizzando così l’occhiolino a Haydn ma con una sensibilità moderna».