A Bolzano e Trento l’Orchestra Haydn fa rivivere “The Kid” (Il monello) di Charlie Chaplin

Martedì 25 febbraio alle 20 all’Auditorium di Bolzano, in replica mercoledì 26 e giovedì 27, sempre alle 20,30, nell’Auditorium di Trento, in un magico incontro tra cinema e musica dal vivo, torna a rivivere The Kid (Il monello), la versione restaurata del primo lungometraggio di Charlie Chaplin nei panni di Charlot, capolavoro assoluto del cinema muto. Dopo il successo riscontrato nel 2021 con Modern Times e nel 2024 con City Lights, il direttore e compositore americano Timothy Brock, tra i massimi esperti al mondo nel campo della musica per film, torna a dirigere l’Orchestra Haydn per completare la trilogia dedicata a Charlie Chaplin.

A partire dal gennaio del 1921 The Kid fu un successo straordinario in tutti Stati Uniti , e rimase in cartellone per mesi nonostante le quattro proiezioni al giorno, accompagnato dalla musica dal vivo tra brani di musica classica e contemporanea selezionati da Chaplin stesso. Nel 1972 dalla sua residenza svizzera, Chaplin decise di riprendere in mano Il monello. Tagliò alcune scene che riteneva superate dal tempo, ma soprattutto compose di suo pugno diciotto distinti movimenti, affidandoli al suo collaboratore Eric James, con il compito di trascriverle per orchestra. La sera del 4 aprile, pochi giorni prima di vedersi tributare un Oscar alla carriera che avrebbe dovuto ripagarlo almeno in parte dell’esilio a cui Hollywood lo aveva costretto, una folla immensa accoglieva Charlot all’entrata del Lincoln Center di New York per una prima della nuova versione del lungometraggio con la nuova colonna sonora. Quella versione, completamente restaurata e restituita finalmente alla giusta velocità, grazie al minuzioso lavoro filologico di Timothy Brock, direttore e compositore che da anni dedica il suo impegno al cinema di Charlie Chaplin e alle sue musiche, arriva ora a un nuovo pubblico.

