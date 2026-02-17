A Bolzano e Trento Timothy Ridout debutta con l’Orchestra Haydn: prima assoluta diretta dallo zimbabwese Vimbayi Kaziboni

Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, il giovane violista inglese si esibirà per la prima volta con l’Orchestra Haydn in esclusiva per Bolzano e Trento, tenendo a battesimo il Concerto per viola e orchestra di Filippo Del Corno, opera commissionata congiuntamente dalla Fondazione Haydn e dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano.

Il concerto a Bolzano sarà trasmesso in diretta radiofonica su RAI Radio 3, mentre mercoledì 19 febbraio a Merano sarà possibile ascoltare pagine di Ligeti e Beethoven per la direzione di Vimbayi Kaziboni.

Due giovani star della musica internazionale e una nuova commissione in prima esecuzione assoluta: sono questi gli ingredienti del prossimo appuntamento con la Stagione sinfonica della Fondazione Haydn. Martedì 17 febbraio 2026 alle ore 20.00 il palco dell’Auditorium di Bolzano accoglierà il debutto del violista inglese Timothy Ridout, che a soli trent’anni è stato indicato dal BBC Music Magazine tra i 12 più grandi violisti di tutti i tempi, e del direttore zimbabwese Vimbayi Kaziboni, che si è già fatto notare a capo di numerose orchestre in tutto il mondo, dalla Los Angeles Philharmonic alla London Philharmonic Orchestra e BBC Philharmonic, tenendo a battesimo prime esecuzioni di alcuni tra i più importanti compositori di oggi. Il doppio debutto con l’Orchestra Haydn avrà un programma in grado di spaziare dal repertorio classico a quello della musica d’oggi, con la prima esecuzione assoluta di Púrpura, Concerto per viola e orchestra del compositore milanese Filippo Del Corno, opera commissionata congiuntamente dalla Fondazione Haydn e dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Seguirà l’esecuzione del Concert Românesc di György Ligeti e la Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven.

Il concerto a Bolzano sarà trasmesso in diretta su RAI Radio 3 per la conduzione di Fabio Cifariello Ciardi, e verrà replicato il giorno successivo a Trento, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30 all’Auditorium della città. Giovedì 19 febbraio alle ore 20.00 al Kurhaus di Merano, saranno invece proposte esclusivamente le pagine di Ligeti e Beethoven, in un programma che accosta l’irrequieta vitalità del Concert Românesc all’energia travolgente della Quinta Sinfonia.