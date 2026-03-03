A Bolzano prima europea del monodramma “Note to a Friend” del compositore statunitense David Lang

Sabato 7 marzo alle ore 20.00 al Teatro Comunale (Studio) di Bolzano, e mercoledì 11 a Trento alle ore 20.00 al Teatro Sanbàpolis, la Stagione d’Opera della Fondazione Haydn si appresta ad ospitare un’autentica novità: la prima esecuzione nazionale ed europea dell’opera da camera Note to a Friend del Premio Pulitzer David Lang, la cui musica si ispira al minimalismo e al rock. Composta nel 2023 su commissione della Japan Society, Note to a Friend esplora l’animo umano affrontando tematiche delicate e attuali: la famiglia, il ricordo, la morte. L’opera verrà messa in scena per la regia, scene e costumi di Fabio Cherstich, artista in residenza della Fondazione Haydn, il Lighting Design di Veronica Varesi Monti e il Video Design di Francesco Sileo.

La vicenda, dal forte impatto drammatico, ruota attorno all’ultimo messaggio per un amico scritto da un uomo che ha scelto di togliersi la vita. La regia di Fabio Cherstich declina la storia nello stile di un giallo e immerge il protagonista in un’indagine sulla sua vita. Ad interpretare questo gioiello del teatro musicale contemporaneo sarà la straordinaria vocalità di Theo Bleckmann, cantante e compositore più volte nominato ai Grammy, nonché vincitore del prestigioso Jazz Echo Award, insieme al Quartetto Prometeo, gruppo di riferimento per il repertorio contemporaneo specializzato in musica del Novecento e contemporanea, una delle principali formazioni d’archi italiane, già Leone d’Argento 2012 alla Biennale Musica di Venezia.

Le due rappresentazioni saranno precedute da Oper.a Talk, il consueto appuntamento di introduzione all’opera che si terrà al Teatro Comunale di Bolzano (Studio) alle ore 19.00 (venerdì 7 marzo) e alla stessa ora a Trento nella sala conferenze di Opera Universitaria, a fianco del Teatro Sanbàpolis (mercoledì 11 marzo).

Maggiori informazioni e biglietti sul sito www.haydn.it