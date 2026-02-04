A Bolzano Wolf Ferrari e Rota in una nuova produzione d’opera, dittico novecentesco tra ironia e nevrosi

A 150 anni dalla nascita di Ermanno Wolf-Ferrari, la Fondazione Haydn mette in scena una nuova produzione nell’ambito della Stagione d’opera 2025/26: due gioielli del teatro musicale del Novecento accostati dal lavoro di Stefano Vizioli, regista di fama internazionale, con la direzione musicale di Giuseppe Grazioli, musicista da sempre impegnato nella riscoperta del repertorio novecentesco.Sabato 7 febbraio alle ore 20.00 e domenica 8 febbraio alle ore 16.00 al Teatro Comunale di Bolzano, la Stagione d’opera 2025/26 della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento presenta un nuovo allestimento, il dittico che accosta Il segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari a La notte di un nevrastenico di Nino Rota. Una rappresentazione in musica della nevrosi contemporanea: è questo l’aspetto che unisce i due titoli in cartellone e che li rende ancora del tutto attuali.

Oltre al cast vocale, che vede tra i protagonisti il baritono ucraino Danylo Matviienko, il soprano Sara Cortolezzis, i baritoni Bruno Taddia e Matteo Loi, il tenore Antonio Mandrillo e il soprano Samantha Faina, l’opera si completa con le scene di Eleonora De Leo, i costumi di Anna Maria Heinreich, mentre il lighting design è firmato da Vincenzo Raponi.

Scritto nell’estate del 1906 a Susin di Sospirolo, nelle Dolomiti, e allestito con il titolo di Susannens Geheimnes a Monaco di Baviera il 4 dicembre 1909, ne Il segreto di Susanna è la gelosia ad animare l’Intermezzo in un unico atto del compositore veneziano. Cinquant’anni più tardi, Nino Rota, autore di tante colonne sonore dei film di Federico Fellini e Luchino Visconti, regala una nuova veste all’opera buffa italiana, dove il protagonista dichiara guerra al minimo rumore, con il solo risultato di passare la notte a rincorrere i suoi fantasmi.

Ad accostare questi due gioielli del teatro musicale del Novecento sarà Stefano Vizioli, regista di fama internazionale la cui carriera è costellata di prestigiose collaborazioni con alcuni tra i più importanti direttori d’orchestra, da Riccardo Muti a Claudio Abbado, da Bruno Bartoletti a Daniele Gatti. Sul podio dell’Orchestra Haydn sarà presente Giuseppe Grazioli, musicista da sempre impegnato nella riscoperta del repertorio novecentesco, con un’intensa attività all’estero, soprattutto in Francia, che l’ha visto coinvolto in oltre 60 produzioni operistiche.Maggiori informazioni e biglietti sul sito www.haydn.it.

Su invito di Placido Domingo, dirige Lucia di Lammermoor e Les Pêcheurs de perles all’Opera di Washington. Nel maggio 2003 dirige per il Teatro alla Scala la prima mondiale di Vita di Marco Tutino, mentre nel 2019 dirige l’Orchestre National de France per una serata speciale dedicata a Nino Rota. Fra i prossimi progetti, Il flauto magico, Tosca, Les parapluies de Cherbourg, il Requiem di Verdi a Saint-Étienne, Falstaff a Verona, La Notte di un nevrastenico e Il Segreto di Susanna a Bolzano, I quattro rusteghi a Modena, Il barbiere di Siviglia all’Opera di Losanna e numerosi concerti sinfonici con l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire, l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestre del Teatro Verdi di Trieste. Nel 2019 è nominato Direttore Principale e, nel 2021, Casting manager dell’Opéra de Saint-Étienne.

ELEONORA DE LEO

Classe 1990, Eleonora De Leo si diploma in Scenografia Teatrale all’Accademia di Belle Arti di Brera. Lavora come assistente scenografa per Federica Parolini in Candide (Maggio Musicale Fiorentino) avviando una lunga collaborazione. Nel 2016 nasce il sodalizio artistico con lo scenografo e light designer Nicolas Bovey e le produzioni dirette dal duo ricci/forte: Turandot (Macerata Opera Festival con Teatro Nazionale di Zagabria), Die glückliche Hand/A kékszakállú herceg vára (Massimo di Palermo), Nabucco (Festival Verdi di Parma). Nel 2018 l’incontro con Graham Vick: collabora come assistente scene e costumi per Stuart Nunn ne Il Flauto Magico (Macerata Opera Festival) e Semiramide (Rossini Opera Festival). Sempre per la regia di Vick, si unisce al pluripremiato scenografo Timothy O’Brien per la nuova produzione di Parsifal (Massimo di Palermo). Collabora con l’architetto e scenografo Alberto Beltrame per le produzioni dirette da Andrea Bernard e Fabio Cherstich, Davide Livermore e Leo Muscato, con il quale debutta al Teatro alla Scala di Milano. Parallelamente realizza progetti personali e sperimentali: collabora con lo scrittore Alessandro Baricco per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, e il catalogo della 49° edizione di Biennale Venezia Teatro a livello di ideazione, sviluppo grafico ed editing creativo, affiancando i Direttori Artistici Stefano Ricci, Gianni Forte.

ANNA MARIA HEINREICH

Nasce a Vienna, dove si diploma al HLMW9 Michelbeuern, frequentando contemporaneamente una scuola di formazione per sartoria femminile, si trasferisce in Francia, dove studia arte e letteratura francese. Nel 1976 si stabilisce in Italia avviando il lavoro nel settore del costume, collaborando con Lele Luzzati e Santuzza Calì. La sua attività di costumista negli ultimi decenni si alterna tra teatro di prosa, opera lirica, cinema e televisione in Europa e Stati Uniti d’America, collaborando con artisti come Claudio Abbado, Riccardo Muti, Peter Stein, Chris Kraus, Klaus Maria Brandauer, Fiona Shaw, Cillian Murphy, Maddalena Crippa, Maurizio Balò. Partecipa a diverse edizioni dei Salzburger Festspiele e prende parte a diverse produzioni della televisione francese (Marie Curie e La vie de Chateaubriand) e italiana (Esercizi di stile, regia di Mario Monicelli; Capitan Cosmo, regia Carlo Carlei), oltre che per il cinema: La Donna della Luna, Lettera da Parigi, Viol@. Collabora a diverse iniziative di teatro per bambini, sia a livello didattico, che in qualità di costumista del laboratorio Piero Gabrielli. Tiene lezioni per la formazione di costumisti in scuole e accademie specializzate come l’Accademia del Teatro alla Scala.

VINCENZO RAPONI

Laureato in Psicologia, inizia a lavorare in teatro a 16 anni nella compagnia Il Baule. Fino al 1996 lavora in prosa per poi debuttare nell’opera lirica come Lighting Designer. Dal 2000 disegna le luci per Pier Luigi Pizzi, spaziando dal repertorio classico a quello moderno e contemporaneo. Lavora con Werner Herzog in Die Zauberflöte di Mozart, Der Fliegende Holländer di Wagner e I due Foscari di Verdi. Con Giorgio Marini disegna le luci per I Capuleti e i Montecchi di Bellini e in prosa per Occhi felici e i gemelli. Con Roberto De Simone inaugura la riapertura del teatro Petruzzelli con Turandot di Puccini. Nel 2016, con la regia di Lorenzo Amato e le scene di Ezio Frigerio, realizza le luci per Norma di Bellini al San Carlo di Napoli e di Madama Butterfly di Puccini ad Astana. Ancora al San Carlo, allestisce Madama Butterfly con la regia di Pippo Delbono e Aida di Verdi con la regia di Franco Dragone. Con la regia di Amos Gitai, le scene di Dante Ferretti e i costumi di Gabriella Pescucci allestisce a Napoli Otello di Rossini. Collabora agli allestimenti di Deda Colonna, Luca Veggetti, Davide Livermore e Raul Vasquez. Realizza le luci per il primo allestimento di Werther di Massenet con la regia di Stefano Vizioli, in scena anche al Teatro Filarmonico di Verona per la Stagione Lirica 2023. Dal 2016 insegna Linghting Design presso l’accademia d’arte RUFA di Roma.

PARTNER

Un ringraziamento speciale va a tutti partner istituzionali: il Ministero della Cultura, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome e i Comuni di Trento e Bolzano, Alperia, Stiftung Sparkasse, Schenk, Mediocredito Trentino Alto Adige e tutti i partner che ogni anno sostengono con convinzione il lavoro della Fondazione Haydn.

INFORMAZIONI

Maggiori informazioni e biglietti sul sito www.haydn.it