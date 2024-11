A Breslavia per il Festival Metaformy Object for Hamlet dell’Accademia Duse 

Ancora una volta Asolo si mette in evidenza in un contesto culturale europeo grazie all’ Accademia Duse che inizia il suo nuovo anno accademico partecipando, con lo spettacolo di teatro di figura Object for Hamlet coordinato dal docente Matteo Spiazzi alla XVI Edizione del International Festival Metaformy 2024 di Breslavia.

Il Metaformy International Festival si pone come obiettivo l’integrazione dei diversi approcci metodologici delle importanti accademie che vi partecipano, favorendo lo scambio di esperienze internazionali e l’individuazione di nuovi percorsi per il teatro di figura europeo del XXI secolo.

Lo spettacolo dell’Accademia Eleonora Duse, Object for Hamlet, è uno studio sull’Amleto di Shakespeare che prova, in forma sperimentale, a trasporre una drammaturgia letteraria in una drammaturgia visivo-mimica con riferimenti metaforici e simbolici e l’utilizzo contemporaneo di attori e puppets. Gli allievi dell’Accademia Duse hanno utilizzato diverse tecniche di animazione realizzando un lavoro senza l’uso della parola shakespeariana, amplificando così le potenzialità specifiche del linguaggio del teatro di figura.

“Questo progetto nasce a gennaio del 2024, all’interno di un progetto biennale più ampio, attraverso un ciclo di lezioni pratiche di teatro di figura inserito nel programma del Percorso Triennale per Registi e Attori.- dice il direttore artistico Nardin – Il valore del teatro di figura e del teatro fisico è uno dei percorsi che l’Accademia Duse propone e approfondisce attraverso diversi cicli di lezione sulla Biomeccanica Teatrale, La Maschera e le Tecniche di animazione dei Puppets. È un onore e un grande piacere aprire con questa prestigiosa partecipazione, il secondo anno di vita dell’Accademia Eleonora Duse e al nostro ritorno porteremo questo lavoro anche in Italia”.

Il primo anno di attività ha ,invece, visto l’Accademia impegnata con successo su più fronti: anzitutto le masterclass internazionali di Alta Formazione che hanno contato la partecipazione di più di 150 attori e registi provenienti da tutta Europa per seguire le pratiche avanguardistiche proposte da Nardin e da altri maestri internazionali, poi l’avvio del primo anno di un Percorso Triennale per Registi e Attori che ha visto 13 attori provenienti da tutta Italia lavorare continuativamente al Teatro Duse di Asolo da dicembrea luglio guidati di maestri internazionali come Spreghelburd, Brie, Carreri, Nardin, Biagini e molti altri. Importanti le collaborazioni, in eventi speciali, con Istituzioni come Regione Veneto, Comune di Venezia, Asolo e Cavallino-Treporti, Università Federico II di Napoli e di Genova, Biennale Cinema di Venezia, Fondazione Ca’ Foscari e altri ancora.