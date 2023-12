A Caltanissetta la 2^ edizione di “CineVolta”, rassegna nazionale del corto scolastico

È in pieno svolgimento presso l’auditorium dell’ IIS “A. Volta” di Caltanissetta la seconda edizione del festival nazionale scolastico del cortometraggio “CineVolta”, rassegna nazionale che propone opere realizzate dalle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il tema dell’edizione 2023 “Transiti” pone al centro della riflessione le molteplici esperienze di “passaggio” che con diverse modalità (ad esempio crescita personale, movimenti migratori) singoli, gruppi e interi popoli sperimentano. L’obiettivo è quello di valorizzare e stimolare ogni attività didattica utilizzando il mezzo espressivo dell’immagine in movimento sia nell’ambito dell’insegnamento che nell’indagine della realtà. Venerdì 1 e sabato 2 dicembre sarà possibile, fra l’altro, assistere alla proiezione del film “La primavera della mia vita” di Zavvo Nicolosi, con Colapesce e Dimartino. In programma anche la visione del cortometraggio realizzato dai ragazzi dell’ IIS “A. Volta”, grazie al lavoro con professionisti, come il regista Salvatore Pellegrino, che ha seguito gli studenti nella fase di scrittura del soggetto e della sceneggiatura, Francesca Tona, direttrice di produzione, Gaetano Rizzitello, direttore della fotografia, Luigi Benincasa, fonico di presa diretta e Danilo Napoli, aiuto regia. Quest’edizione del festival vedrà la partecipazione di critici cinematografici, produttori ed esponenti dell’associazionismo cinematografico: il direttore di MyMovies e presidente del Centro Studi Cinematografici Giancarlo Zappoli, il presidente del Cinit Cineforum Italiano Massimo Caminiti, il presidente regionale del Centro Studi Cinematografici Ignazio Vasta, la produttrice di Lux Vide S.p.a. Aurora Tilaro. Saranno inoltre ospiti rappresentanze di studenti e docenti siciliani – Fiumefreddo di Sicilia (CT), Salemi (TP), Lentini (SR), Messina- nonché delegazioni da altre regioni, in particolare da Caserta, Roma, Modena, Novara, Firenze. Sarà dunque un momento di condivisione importante, con al centro il Cinema e i ragazzi, anche per la cittadinanza di Caltanissetta invitata a partecipare. L’ingresso all’Auditorium è libero.