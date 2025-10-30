A Camponogara (Ve) Lectio magistralis dell’attrice Ottavia Piccolo

L’Università Popolare del Nord Est inaugura la sua attività a Camponogara per l’annata 2025-2026 con una Lectio magistralis dell’attrice Ottavia Piccolo nel locale Teatro intitolato a Dario Fo, sin da quando venne aperto e il popolare attore e autore era ancora in vita.

L’appuntamento, che vedrà l’attrice raccontare il suo percorso di interprete in conversazione con l’attore e regista Mattia Berto, è per giovedì 30 ottobre alle 20,30 con ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

In arte da 65 anni – debuttò nel 1960 in “Anna dei miracoli” poco più che bambina – Piccolo è tra le attrici più raffinate del panorama teatrale e cinematografico italiano.

Premiata con La Palma d’oro come miglior interprete femminile a Cannes nel 1970 per il film Metello (1970), Ottavia Piccolo è stata diretta sia a teatro che al cinema da importanti registi, fra i tanti Giorgio Strehler e Luchino Visconti. Da una ventina d’anni la sua attività si è concentrata su un repertorio fortemente segnato dall’impegno civile, quasi sempre con i testi di Massimo Massini, di cui il prossimo 5 marzo assieme ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo porterà in stagione Matteotti (anatomia di un fascismo), uno spettacolo in cui si ripercorre l’ascesa del fascismo, fenomeno eversivo che il deputato socialista Giacomo Matteotti, trucidato da esponenti del regime, fu trai pochi a cogliere fin dall’inizio nella sua gravità.